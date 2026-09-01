Një vend i ri për Luis Robert Jr.: Orioles e morën pasi Mets e vunë në waivers
Baltimore Orioles kanë kërkuar dhe marrë nga waivers jashtëlojtësin Luis Robert Jr., pasi New York Mets e vendosën atë në outright waivers të dielën.
Sipas Bleacher Report, duke e shtuar Robert para afatit të regjistrimeve më 1 shtator, ai do të jetë i kualifikuar për të luajtur në fazën e plej-ofit nëse Orioles kualifikohen. Mets pritet gjithashtu të promovojnë perspektivën e jashtme Nick Morabito. Robert u shkëmbye te Mets në janar në një marrëveshje që përfshinte Luisangel Acuna dhe të djathtin Truman Pauley; këtë sezon ai ka mesatare goditjeje .223, 10 homerë, 23 RBI, 24 pikë dhe OPS .702, me një gusht të fortë që ngriti shifrat e tij në .841 OPS (6 homerë, 11 RBI).
Baltimore ka fituar shtatë nga nëntë ndeshjet e fundit dhe momentalisht është një ndeshje prapa Cleveland Guardians për vendin e fundit në AL Wild Card. Skuadra po përdor në fushë goditës kryesorë si Colton Cowser dhe Dylan Beavers, të dy me profil të majtë, si dhe Leody Taveras, që është switch-hitter dhe ka OPS .518 kundër hedhjeve të majta. Cowser ka OPS .482 ndaj të majtëve, ndërsa Beavers rreth .600, ndaj shtimi i një goditësi të djathtë në anësorin e jashtëm ishte i arsyeshëm për nevojat taktike të ekipit.
Nëse Robert vazhdon formën e mirë që tregoi në gusht, ai mund të përbëjë një përmirësim të rëndësishëm për Orioles dhe të ofrojë një alternativë në duelin kundër goditësve të majtë. Siç raporton Bleacher Report.
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