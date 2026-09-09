Ring: Përmbledhje e WWE Raw në Birmingham pas kthimit të Bronson Reed
WWE Raw u transmetua nga Legacy Arena në Birmingham, Alabama, menjëherë pas përfundimit të Sunday Night’s Main Event, ku shënoi rikthimin e Bronson Reed që ndihmoi Bron Breakker. Mbrëmja u fokusua në konfliktet e fundit mes grupeve si The Vision dhe Oba Femi, përplasjet për titujt e grave dhe kualifikimet për Money in the Bank.
Sipas Bleacher Report, lista e njoftuar për episodin përfshinte sfidën për titullin e botës së grave: Stephanie Vaquer kundër Liv Morgan (kampione), si dhe kualifikime për Money in the Bank, për meshkujt dhe gratë, me emra si Rey Mysterio, Ethan Page, Bron Breakker, Sol Ruca, Maxxine Dupri dhe Lyra Valkyria.
Në hapje The Vision mori vëmendjen, duke rikthyer audiencën tek dominimi i grupit pas rikthimit të Reed. Segmenti pasoi me një ndeshje ku Otis ndeshesh me Austin Theory; marrëdhënia e grupit dhe ndërhyrjet e shumëfishta çuan në përfundim me diskualifikim, ndërsa Otis doli si fitues përmes këtij rezultati të diskutueshëm.
Bron Breakker fitoi kualifikimin për Money in the Bank në një tre-këndësh kundër Rey Mysterio dhe Ethan Page, duke mposhtur kundërshtarët me spearin e tij karakteristik. Tek ndeshja e grave për një biletë të ngjashme, Sol Ruca mori avantazhin pasi Bayley u kthye dhe ndërhyri, duke penguar shkallimin e mundshëm të Lyra Valkyria dhe duke lejuar Rucën të fitojë.
Ndeshja kryesore e mbrëmjes ishte rivështrim i rivalitetit për titullin mes Liv Morgan dhe Stephanie Vaquer. Takimi ishte më i gjatë dhe më i përgatitur se përplasja e tyre në WrestleMania 42, por përfundimi erdhi pas ndërhyrjes në skenë: Roxanne Perez dhe Raquel Rodriguez u përfshinë duke shkaktuar trazira, Becky Lynch u përfshi gjithashtu dhe në përfundim Morgan përdori fashën e titullit për të siguruar mbajtjen e rripit.
Në fund të shfaqjes pati një skenë të fortë ku Royce Keys dhe OTM sulmuan automjetin e Bloodline dhe e dogjën atë, duke mbyllur episodin me një pamje dramatike që la të hapura pasojat e rradhës. Siç raporton Bleacher Report, episodit i vlerësuar në përgjithësi me notën C+ i shërbyen performancat e Vaquer dhe Morgan si faktorë të spikatur gjatë mbrëmjes.
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