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WWE

Roman Reigns do të përballet me LA Knight për titullin botëror të WWE pas fitores ndaj Pentës në Raw

· 2 min lexim

Roman Reigns mbajti titullin e World Heavyweight të WWE pas fitores ndaj Pentës në përballjen kryesore të episodit të Monday Night Raw që u zhvillua në Qytetin e Meksikos.

Sipas Bleacher Report, pas ndeshjes Reigns u sulmua nga LA Knight, i cili hodhi një sfidë për të ndeshur kampionin; Reigns deklaroi se e pranon përballjen dhe do të përballet me Knight në eventin Money in the Bank.

<pNë përballjen me Pentën, publiku që mbështeste luftëtarin me maskë ishte dukshëm në anën e tij dhe Penta rrezikoi shpesh në ndeshje. Megjithatë Reigns arriti të rikuperonte çdo herë dhe të qëndronte në kontroll, duke mbrojtur titullin përballë stilit të shpejtë e akrobatik të Pentës.

AAA-ja, me Rey Mysterio në rolin e menaxherit të përgjithshëm, organizoi një turne tetëbësh në kuadër të rikthimit historik të Raw në Meksiko për të përcaktuar sfiduesin ndaj Reigns; në rrugën drejt ndeshjes kryesore Penta mposhti Laredo Kid, La Parka dhe vëllain e tij, Rey Fenix, për t’u shpallur kandidati numër një.

Reigns kishte mbrojtur më parë titullin kundër Seth Rollins në SummerSlam, por vetëkampioni pranoi se stili i lucha libre i Pentës paraqiti një sfidë të veçantë. Në fund, Reigns doli fitues në një ambient tepër të ngarkuar, ndërsa Penta mbetet një emër i rëndësishëm në skenën kryesore të Raw dhe mund të ketë sërish shanset për një sfidë titulli në të ardhmen. Sipas Bleacher Report.

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