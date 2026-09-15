Roman Reigns mbron titullin kryesor të WWE ndaj Penta në Mexico City, pavarësisht reagimit të tifozëve
Roman Reigns mposhti Penta dhe mbajti titullin kryesor të botës në WWE në mbrëmjen kryesore të Monday Night Raw në Mexico City, megjithëse turma dukshëm mbështeste Penta dhe shfaqi reagime të ashpra ndaj kampionit. Penta pati momente dominimi me stilin e tij fluturues, por Reigns arriti të rikthehej dhe të siguronte fitoren.
Siç raporton Bleacher Report, AAA general manager Rey Mysterio krijoi një turne me tetë pjesëmarrës për të përcaktuar sfiduesin në kthimin historik të Raw në Mexico City pas 15 vitesh. Penta e mposhti një seri kundërshtarësh të fortë, përfshirë Laredo Kid, La Parka dhe vëllanë e tij Rey Fenix, për të fituar vendin si sfidues numër një.
Penta kishte shënuar më parë një arritje të rëndësishme duke u bërë i pari luftëtar me origjinë meksikane që fitoi Intercontinental Championship këtë vit, por e humbi titullin në SummerSlam të muajit të kaluar dhe më pas synoi objektiva më të mëdhenj. Reigns, nga ana tjetër, vinte pas një mbrojtjeje të suksesshme ndaj Seth Rollins dhe pranoi se stili i lartë i Penta-s paraqiste një sfidë ndryshe nga zakonisht.
Në përfundim, Reigns arriti ta mposhtë luftëtarin e maskuar përballë një audience të zhurmshme në Mexico City, ndërsa Penta mbetet emër i rëndësishëm në skenën e main-event të Raw dhe ka shanset të rikthehet në garë për titull në të ardhmen. Sipas Bleacher Report, ky episod shënoi rikthimin e WWE në Meksikë dhe la hapësirë për zhvillime të mëtejshme midis dy luftëtarëve.
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