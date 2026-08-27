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Opinion

Rrapi dhe plepi

· 3 min lexim

Nga ARTUR AJAZI

Duke u futur në botën e bimësisë, rrapi dhe plepi, mbeten pemë aspak të ngjashme, aspak të njëjta, dhe me preferenca të kundërta nga njerëzit që i duan dhe kultivojnë.

Edhe në politikë, ka “rrape” dhe “plepa”. Edhe në politikë, mund t’i krahasosh partitë politike, me bimët, me pemët. Prej 36 vitesh, Partia Socialiste ka treguar se, “vjen nga rrapi dhe mbetet rrap”, se vjen nga populli, dhe mbetet e mbështetur fuqishëm në popull.

I ka lidhjet e forta me popullin. Paraardhësja e Partisë Socialiste para 85 viteve, u mbështet dhe u zgjerua falë mbështetjes saj në popull. Prej 36 vitesh, Partia Socialiste pa u shkëputur asnjë moment nga populli, kryen “katharsis” çdo 4 vite.

Jo “Ripërtëritje” si Saliu dhe partia e tij, por një revolucion radikal. Partia Socialiste mbetet e vetmja parti, që gjeneron breza të rinj politikanësh, që rrit forcat e saj elektorale pas çdo mandati, dhe që sërish pas 13 vitesh në pushtet, premton të fitojë shumicën e bashkive në 2027, dhe në 2029 sërish pushtetin.

Shqiptarët nuk mund të kepen “fort” pas plepit, i cili nuk mban dot trungun e tij. Shqiptarët nuk mund të kapen fort, (edhe pse medemek pas arrestimeve të fundit Saliu shpreson) pas një partie fantazëm, pas një partie-pronë e cila prej 1992 deri sot, qëndron dhe mbetet çifliku i 1 njeriu të vetë, Sali Berishës.

“Po vjen Shtatori, do ta shikojë Edi Rama”. Ky refren ka të paktën nja 25 vite që recitohet nga Berisha dhe ushtarët e tij. Asnjë “stinë të re” nuk presin shqiptarët me PD dhe Saliun. Ajo është “parti-plepi”, ajo mbetet një force politike aspak rinovuese, aspak intriguese, me një kryetar të moçëm, që qëndron në krye të saj, për të mbajtur të paprekura interesat e tij personale dhe familjare.

Shqiptarët po e shohin me sy dhe dëgjojnë me veshë, se si drejtësia edhe pse e rinovuar, vepron shpesh me 2 standarde. Nga njëra anë “arreston zyrtarët e korruptuar”, dhe shumë mire e bën, por nga ana tjetër lë të lirë, vrasësit e 21 Janarit, Gërdecit, ata që shkatërruan vendin dhe shtetin në 1997, dhe vranë dhe shtynë në vëllavrasje mijëra shqiptare.

Si mund t’i besoj unë kësaj drejtësie? Ligji nuk ka 2 fytyra. Ai ndëshkon cilindo që vjedh, vret, grabit, dhe shkatërron shtetin dhe pronat e qytetareve. Dhe akuza më e madhe bie mbi parti-plepin e Berishës.

Pavarësisht kësaj, shqiptarët nuk i tundon dot as “arrestimi Agasit” dhe as dogmat e Saliut nga selia-partisë-plepit.

Partia Socialiste, mbetet “RRAP” i fortë, i fuqishëm, dhe garante e vlerave demokratike të shqiptareve. Ajo mbetet favorite e fitores së zgjedhjeve në 2027, dhe sigurisht edhe në 2029. Shqiptarët preferojnë të mbeten besnikë të një politike konstruktive dhe integruese, dhe jo peng i një partie pa bosht, pa alternative, dhe pa ide.

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