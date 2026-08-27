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27 Aug 2026
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Kronika

Kanosi dhe fyeu gazetarët gjatë protestës së banorëve kundër shkrirjes së Bashkisë së Maliqit, merret nën procedim 45-

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gjatë protestës së

Merret nën akuzë 45-vjeçari i dyshuar se ka kanosur dhe fyer disa gazetarë gjatë një proteste përpara Bashkisë Maliq, që mbahej kundër reformës territoriale dhe shkrirjes së institucionit.

Sipas Policisë, “specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Maliq referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal ndaj shtetasit A. A., 45 vjeç, banues në Libonik, për veprat penale “Kanosja për shkak të detyrës” dhe “Fyerja”.

Ngjarja ndodhi gjatë protestës së organizuar nga 45-vjeçari përpara Bashkisë Maliq, në kundërshtim me shkrirjen e bashkisë.

“Sipas policisë, gjatë protestës ai ka kanosur dhe fyer katër gazetarë, të identifikuar me inicialet Xh. Sh., A. B., I. R. dhe S. Xh., të cilët ndodheshin në vendngjarje për të raportuar zhvillimet për mediat ku punojnë”, thuhet në njoftimin zyrtar.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.

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