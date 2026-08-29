Rrezikohen nga përmbytjet, banorët e Spitallës ngrihen në protestë, shkak bllokimi i kolektorëve!
Banorët e lagjes numër 15 në zonën e Spitallës në Durrës janë ngritur sot (29 gusht) në protestë, duke denoncuar dështimin e ndërhyrjeve në infrastrukturë që po u rrezikon shtëpitë nga përmbytjet.
Shkak për revoltën e banorëve janë bërë bllokimet dhe mosfunksionimi i dy kolektorëve kryesorë që përshkojnë zonën.
Moszëvendësimi i tombinove rrezikon të përsërisë skenarin e fillimvitit, ku vërshimi i ujit përmbyti katet e para të më shumë se 300 familjeve që banojnë në këtë lagje.
Përveç frikës nga uji, banorët shprehin shqetësim edhe për cilësinë e dobët të punimeve. Infrastruktura e rrugës “Gjergj Balsha”, e cila është shtruar vetëm një vit më parë, tashmë është dëmtuar dhe çarë ndjeshëm përgjatë të gjithë segmentit të saj.
Sipas komunitetit vendas, mungesa e investimeve reale dhe e hapësirave të dedikuara për argëtimin e fëmijëve tregon braktisjen e zonës nga pushteti lokal.
Banorët theksojnë se premtimet e shumta u jepen vetëm gjatë fushatave zgjedhore dhe më pas harrohen, megjithëse ata i paguajnë rregullisht taksat pa marrë mbrapsht asnjë shërbim bazë.
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