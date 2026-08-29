☀️
Tiranë 38°C · Kthjellët 29 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▼0.16%
ARI 4,530 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113
₿ CRYPTO
BTC $77,586 ▼ -2.5% ETH $2,436 ▼ -2.73% XRP $1.3832 ▼ -2.5% SOL $103.4900 ▼ -2.14%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113
29 Aug 2026
Breaking
SHBA-të zgjasin heqjen e sanksioneve për firmën serbe të naftës NIS, në pronësi ruse Presidenti i Iranit i kërkon Trumpit të shmangë krijimin e trazirave: Dialogu mund të zgjidhë problemet Norvegjia në zi, mijëra qytetarë nderojnë Mbretin Harald jashtë pallatit mbretëror (VIDEO) U kap me Ergys Agasin në makinë, GJKKO lë në qeli Uljan Shpatarakun! Ish-zyrtari i Policisë akuzohet se ndihmoi biznesmenin Rrezikohen nga përmbytjet, banorët e Spitallës ngrihen në protestë, shkak bllokimi i kolektorëve!
Menu
Kronika

Rrezikohen nga përmbytjet, banorët e Spitallës ngrihen në protestë, shkak bllokimi i kolektorëve!

· 2 min lexim
banorët e

Banorët e lagjes numër 15 në zonën e Spitallës në Durrës janë ngritur sot (29 gusht) në protestë, duke denoncuar dështimin e ndërhyrjeve në infrastrukturë që po u rrezikon shtëpitë nga përmbytjet.

Shkak për revoltën e banorëve janë bërë bllokimet dhe mosfunksionimi i dy kolektorëve kryesorë që përshkojnë zonën.

Moszëvendësimi i tombinove rrezikon të përsërisë skenarin e fillimvitit, ku vërshimi i ujit përmbyti katet e para të më shumë se 300 familjeve që banojnë në këtë lagje.

Përveç frikës nga uji, banorët shprehin shqetësim edhe për cilësinë e dobët të punimeve. Infrastruktura e rrugës “Gjergj Balsha”, e cila është shtruar vetëm një vit më parë, tashmë është dëmtuar dhe çarë ndjeshëm përgjatë të gjithë segmentit të saj.

Sipas komunitetit vendas, mungesa e investimeve reale dhe e hapësirave të dedikuara për argëtimin e fëmijëve tregon braktisjen e zonës nga pushteti lokal.

Banorët theksojnë se premtimet e shumta u jepen vetëm gjatë fushatave zgjedhore dhe më pas harrohen, megjithëse ata i paguajnë rregullisht taksat pa marrë mbrapsht asnjë shërbim bazë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu