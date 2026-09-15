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Ukraina

Rusia ka shtuar përdorimin e dronëve me motor reaktiv gjashtëfish në tre muaj — Ukraina garon për kundërmasa

· 2 min lexim
Ilustrim: dronë Shahed (Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Ukraina po garon kundër kohës për të zhvilluar kundërmasa ndaj dronëve sulmues rusë me motor reaktiv, përdorimi i të cilëve është shtuar rreth gjashtëfish këtë verë, duke e bërë gjithnjë e më të vështirë mbrojtjen e Kievit dhe qyteteve të tjera.

Sipas të dhënave të ushtrisë ukrainase që ka parë Reuters, rreth 450 dronë sulmues me shpejtësi fluturimi 240–500 kilometra në orë u lëshuan në qershor, ndërkohë që në gusht numri i tyre arriti në rreth 2.850. Për krahasim, një dron tipik Shahed me helikë fluturon me më pak se 200 kilometra në orë, çka e bën shumë më të lehtë kapjen e tij nga mbrojtja ajrore.

Në korrik, Ukraina ftoi dhjetëra prodhues që të testojnë një brez të ri dronësh-interceptues të projektuar pikërisht kundër këtij kërcënimi reaktiv — por stërvitja nuk shkoi sipas planit. Shumë prej aparatëve u treguan të vështirë për t’u kontrolluar kur fluturonin me shpejtësi mbi 400 kilometra në orë, ndërsa disa të tjerë u rrëzuan gjatë vetë testit.

Inteligjenca ukrainase vlerëson se Rusia prodhon rreth 3.000 dronë me motor reaktiv në muaj. Në disa sulme ajrore, mbi 70 për qind e dronëve të lëshuar ishin me motor reaktiv. Kievi dhe rajoni i tij kanë marrë gati një të pestën e të gjitha lëshimeve ruse me dronë, ndërsa Odesa mbetet ndër objektivat kryesore.

Dronët-interceptues ukrainas, që kushtojnë më pak se 2.000 dollarë secili dhe kanë qenë shumë efektivë kundër Shahed-ëve me helikë (rreth 90 për qind e tyre kapen), nuk mund t’i ndjekin dot dronët reaktivë. Presidenti Volodymyr Zelenskyy thotë se mbi 60 kompani ukrainase po punojnë për interceptimin e tyre. Zgjidhjet më premtuese përfshijnë raketa të lira të drejtuara, përplasje ballë-për-ballë të udhëhequra nga inteligjenca artificiale dhe rrjete elektronike mashtruese. Ndërkohë, pilotët ukrainas detyrohen gjithnjë e më shumë të përdorin topa ajrorë për të rrëzuar këta dronë të shpejtë.

Burimi: Reuters

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