Seanca plenare e Kuvendit më 4 maj 2026: rendi i ditës dhe minutazhi i diskutimeve
Seanca plenare e Kuvendit është planifikuar për të hënën, 4 maj 2026, me fillim në orën 17:00.
Sipas TV Klan, rendi i ditës përfshin miratimin e procesverbalit të seancës plenare të datës 23.04.2026 (neni 44, pika 2 e Rregullores), njoftimet sipas nenit 44, pika 3, si dhe diskutimet për çështje të evidentuara nga zgjedhësit, në përputhje me nenin 40/1.
Koha për diskutimet e evidentuara nga zgjedhësit është e kufizuar në maksimum 4 orë dhe është ndarë midis shumicës, pakicës dhe deputetëve jashtë grupeve parlamentare. Minutazhi i parashikuar është: Grupi parlamentar i Partisë Socialiste – 142 minuta; Grupi parlamentar i Partisë Demokratike – 60 minuta; Grupi parlamentar “Aleanca për Ndryshim” – 12 minuta; Grupi parlamentar “Partia e Lirisë” – 12 minuta; deputetët jashtë grupeve parlamentare – 16 minuta (Agron Shehaj 2 minuta, Ana Dajko 2 minuta, Besnik Brahimi 2 minuta, Erald Kapri 2 minuta, Mesila Doda 2 minuta, Redi Muçi 2 minuta, Shkurt Lasku 2 minuta, Tedi Mula 2 minuta).
Seanca pritet të zhvillohet në përputhje me këtë rend dhe minutazhe; përmbledhjen e të dhënave lidhur me rendin e ditës dhe ndarjen e kohës e ka publikuar po ashtu TV Klan.
