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WWE

Seth Rollins rikthehet papritur në një event të WWE në Quito, e para që nga humbja ndaj Roman Reigns në SummerSlam

· 1 min lexim

Pas disa javësh mungesë nga transmetimet e WWE, Seth Rollins u shfaq papritur në një event të pa-transmetuar që u mbajt në Quito, Ekuador.

Siç raporton Bleacher Report, Rollins iu bashkua LA Knight dhe Solo Sikoa dhe së bashku mundën The Usos dhe Jacob Fatu në një ndeshje tag me gjashtë pjesëtarë.

Ai nuk kishte marrë pjesë në një përballje apo shfaqje televizive të WWE që prej SummerSlam më 2 gusht, ku në eventin kryesor u mund nga kampioni i botës, Roman Reigns.

Sipas Bleacher Report, kjo paraqitje shënon rikthimin e tij të parë në ring në kalendarin zyrtar të WWE pas humbjes në SummerSlam.

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