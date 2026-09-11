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11 Sep 2026
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Trajtimi i gjyqtarëve si kulakë dhe zemërimi popullor me regji qeveritare OpenAI hedh në treg ChatGPT për financat. AI do të analizojë të dhëna dhe ndërtojë projekte financiare Iyo Sky shpjegon mungesën e saj pas humbjes ndaj Liv Morgan në SummerSlam Raptors janë të gatshëm të finalizojnë shkëmbimin për Kawhi Leonard pas hetimit të NBA-së Leon Draisaitl: Oilers duhet të gjejnë ‘lojën A’ nën drejtimin e Mike Babcock
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WWE

Iyo Sky shpjegon mungesën e saj pas humbjes ndaj Liv Morgan në SummerSlam

· 2 min lexim

Iyo Sky njoftoi të mërkurën në X se ka bërë një “pushim të shkurtër veror” në Tokio. Ylli japonez ka qenë larg programimeve televizive të WWE së fundmi; ndeshja e saj e fundit e transmetuar ishte një fitore në tag team me Sol Ruca kundër Raquel Rodriguez dhe Roxanne Perez në episodin e Raw më 10 gusht.

Siç raporton Bleacher Report, më parë Sky e humbi ndeshjen për Titullin Botëror të Grave ndaj Liv Morgan në SummerSlam më 1 gusht. Ajo gjithashtu njoftoi se do t’i bashkohej turneut të WWE në Amerikën e Jugut; në Quito, Ekuador, Sky, Ruca dhe Bayley u përfshinë në një Fatal 4-Way për Titullin Interkontinental të Grave, ku humbën ndaj Raquel Rodriguez, sipas raportimit të Shounak Chakrabarti për F4WOnline.

Konfirmimi nga Sky mbi pushimin veror dhe pjesëmarrja në eventet e turneut shpjegon mungesën e saj në episodet televizive të kohëve të fundit dhe shërben si përmbledhje e aktiviteteve të saj të fundit jashtë transmetimeve kryesore.

Sipas Bleacher Report, deklarata e Sky në rrjetin X dhe angazhimet në turne shpjegojnë arsyet e mungesës së saj dhe praniën e saj në eventet e përmendura më sipër.

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