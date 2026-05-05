Shakira “pushton” Copacabanën: 2 milionë njerëz në koncertin historik në Rio
Plazhi ikonë i Copacabana u kthye sërish në skenën më të madhe në botë, ku Shakira performoi përpara rreth 2 milionë njerëzve në një koncert falas që tashmë konsiderohet historik.
Artistja kolumbiane doli në skenë pak pas orës 23:00, duke ndezur atmosferën me hitet e saj më të njohura. Spektakli ishte pjesë e turneut të saj botëror i bazuar në albumin e vitit 2024.
Shifra rekord e pjesëmarrjes barazon koncertet e mëparshme në të njëjtin vend nga Madonna në vitin 2024 dhe Lady Gaga në vitin 2025, duke forcuar statusin e Copacabanës si destinacion global për evente masive.
Në skenë iu bashkuan edhe emra të njohur të muzikës braziliane, duke i dhënë koncertit një dimension të fortë kulturor latino-amerikan.
Sipas autoriteteve lokale, eventi pritet të gjenerojë rreth 155 milionë dollarë për ekonominë e qytetit, përmes turizmit, hoteleve dhe shërbimeve.
Vendosja e forcave të sigurisë ishte e jashtëzakonshme: pothuajse 8,000 oficerë, dronë, kamera për njohjen e fytyrës dhe 18 pika kontrolli me detektorë metalesh.
Koncerti ishte pjesë e strategjisë së qytetit për të nxitur ekonominë mes sezonit të Carnival dhe festimeve të verës, ndërsa masat e sigurisë përfshinë mijëra efektivë, dronë dhe kontrolle të shumta.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.