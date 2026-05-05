☀️
Tiranë 10°C · Kthjellët 05 May 2026
S&P 500 7,201 ▼0.41%
DOW 48,942 ▼1.13%
NASDAQ 25,068 ▼0.19%
NAFTA 105.33 ▼1.02%
ARI 4,529 ▼0.1%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
₿ CRYPTO
BTC $80,389 ▲ +1.24% ETH $2,365 ▲ +0.39% XRP $1.4012 ▼ -0.19% SOL $84.5100 ▼ -0.5%
S&P 500 7,201 ▼0.41 % DOW 48,942 ▼1.13 % NASDAQ 25,068 ▼0.19 % NAFTA 105.33 ▼1.02 % ARI 4,529 ▼0.1 % S&P 500 7,201 ▼0.41 % DOW 48,942 ▼1.13 % NASDAQ 25,068 ▼0.19 % NAFTA 105.33 ▼1.02 % ARI 4,529 ▼0.1 %
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
05 May 2026
Breaking
Mushkolaj: Shumë mirë që PDK-ja nuk e pranon Nismën Thaçi: Unë mund të tretem në burg, por Kosova do ketë progres Tragjedia në Durrës, flet për Euronews Albania nëna e njërit prej viktimave Rrjedhje kimikatesh në stacionin hekurudhor të Salzburgut, anulohen disa udhëtime Shakira “pushton” Copacabanën: 2 milionë njerëz në koncertin historik në Rio
Menu
Bota

Shakira “pushton” Copacabanën: 2 milionë njerëz në koncertin historik në Rio

· 2 min lexim

Plazhi ikonë i Copacabana u kthye sërish në skenën më të madhe në botë, ku Shakira performoi përpara rreth 2 milionë njerëzve në një koncert falas që tashmë konsiderohet historik.

Artistja kolumbiane doli në skenë pak pas orës 23:00, duke ndezur atmosferën me hitet e saj më të njohura. Spektakli ishte pjesë e turneut të saj botëror i bazuar në albumin e vitit 2024.

Shifra rekord e pjesëmarrjes barazon koncertet e mëparshme në të njëjtin vend nga Madonna në vitin 2024 dhe Lady Gaga në vitin 2025, duke forcuar statusin e Copacabanës si destinacion global për evente masive.

Në skenë iu bashkuan edhe emra të njohur të muzikës braziliane, duke i dhënë koncertit një dimension të fortë kulturor latino-amerikan.

Sipas autoriteteve lokale, eventi pritet të gjenerojë rreth 155 milionë dollarë për ekonominë e qytetit, përmes turizmit, hoteleve dhe shërbimeve.

Vendosja e forcave të sigurisë ishte e jashtëzakonshme: pothuajse 8,000 oficerë, dronë, kamera për njohjen e fytyrës dhe 18 pika kontrolli me detektorë metalesh.

Koncerti ishte pjesë e strategjisë së qytetit për të nxitur ekonominë mes sezonit të Carnival dhe festimeve të verës, ndërsa masat e sigurisë përfshinë mijëra efektivë, dronë dhe kontrolle të shumta.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu