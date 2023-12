Shehulislami Turqisë dhe xhelati i Berishës!

Shehulislami ka qenë në kohën e Perandorisë Otomane një lloj papati i islamit, i cili rregullonte jetën kanunore dhe përputhjen e fatvave me Kuranin. Ishte një pikë graviteti për besimtarët dhe organizimin e tij (nga zhdukja e të cilit islami ende nuk po e merr veten, por kjo është temë më vete) dhe si i tillë i prishte punë Ataturkut në dominimin e kombit turk dhe unicitetit të autoritetit të tij. Kështu që urdhëron prokurorin për asgjësimin e kreut të Shehulislamit.

Mirëpo Shehulislami ishte një burrë i ndriçuar dhe lexuar, kështu që çdo ditë prokurori takonte në mbrëmje Ataturkun dhe i thoshte që e kishte të pamundur ta dënonte pasi çdo akuzë, Shehulislami ia hidhte poshtë me argumente ligjore. Do vij vetë, i tha një ditë Ataturku, i lodhur nga zgjatja. Dhe kështu të nesërmen shfaqet në sallën e gjyqit dhe i prezantohet të akuzuarit duke i prerë drutë shkurt: Unë jam Ataturku dhe dua të dënoj me vdekje se më prish punë. Je dakord?