LSDM: Mickoski nuk e do BE-në, ai dëshiron shtet të kapur e jo ligje evropiane "Në mungesë të plotë të kushteve higjienike" – ndalohen 200 kg mish për dyner në Glloboçicë – evitohet rreziku i për shëndetin publik Ministri i Brendshëm reagon për operacionin në Sarandë: Zero tolerancë ndaj shkeljeve brenda radhëve të policisë Shkrumbohet banesa në Vloçisht, zjarri dyshohet se u shkaktua nga një defekt elektrik Ambasada Amerikane përshëndet certifikimin e 24 oficerëve për identifikimin e kërcënimeve terroriste
Shoferi i dehur përplas këmbësorët, 2 të vdekur dhe 3 të plagosur në Manhattan

· 2 min lexim

Një aksident tragjik në Manhattan, Nju Jork, ka lënë dy të vdekur dhe tre të plagosur rëndë, pasi një shofer i dyshuar i dehur humbi kontrollin e automjetit dhe u përplas me këmbësorë në trotuar.

Ngjarja ndodhi të premten në mbrëmje në zonën e Morningside Heights, pranë Amsterdam Avenue dhe West 109th Street, kur një 61-vjeçar, duke drejtuar një Mercedes-Benz, doli nga rruga pasi goditi disa makina të parkuara.

Sipas Departamentit të Policisë së Nju Jorkut (NYPD), përplasja zinxhir filloi kur makina goditi fillimisht një automjet tjetër dhe më pas u devijua në trotuar, ku ndodheshin disa persona të ulur jashtë një berberhaneje.

Dy burra, të moshës 35 dhe 46 vjeç, humbën jetën në vendngjarje. Njëri prej tyre ishte baba i trinjakëve dhe punonte në një spital, ndërsa tjetri ishte portier që sapo kishte përfunduar turnin e punës.

Familjarët e viktimave e kanë përshkruar ngjarjen si një humbje të papërballueshme, duke theksuar se viktimat ishin njerëz punëtorë dhe me jetë të stabilizuar.

Tre persona të tjerë, të moshës 36, 44 dhe 51 vjeç, u dërguan në spital në gjendje kritike.

Dëshmitarët thanë se skena ishte kaotike dhe e tmerrshme, me njerëz të bllokuar nën automjet dhe të tjerë që përpiqeshin të jepnin ndihmën e parë para mbërritjes së emergjencës.

Një banor i zonës, i cili ndodhej pranë vendit të ngjarjes, tha se për pak kishte shmangur fatin tragjik pasi ndryshoi drejtim në momentin e fundit për të luajtur në një pikë llotarie.

Policia ka bërë të ditur se shoferi dukej nën ndikimin e alkoolit dhe është marrë në paraburgim në spital, ndërsa akuzat ndaj tij janë ende në shqyrtim.

Autoritetet amerikane po vijojnë hetimet për të përcaktuar rrethanat e plota të aksidentit dhe përgjegjësinë ligjore të drejtuesit të mjetit.

