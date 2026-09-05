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MLB

Shohei Ohtani vazhdon të jetë i dyshimtë për ndeshje pas problemeve të shumta, thotë Dave Roberts

· 2 min lexim

Shohei Ohtani mungoi për ndeshjen e dytë radhazi të premten, teksa përballet me disa probleme fizike që po ndikojnë te goditja dhe rikthimi i tij në gjuajtje. Lëndimet e përfshira përfshijnë dhimbje në gju të majtë dhe një çështje të braçit të djathtë, ndërsa ai gjithashtu raportoi dhimbje në qafë dhe përgjatë krahut të djathtë në humbjen 8-6 të Dodgers ndaj St. Louis Cardinals, ku u përplas katër herë në timon.

Siç raporton Bleacher Report, trajneri Dave Roberts tha se është “i shpresëplotë, por jo i sigurt” se Ohtani do të mund ta shmangë vendosjen në listën e lojtarëve të lënduar, dhe sqaroi se skuadra po shqyrton disa skenarë para se të marrë një vendim final.

Qendër e dyshimeve mbetet fakti që Ohtani nuk ka hedhur top që nga 3 korriku për shkak të dhimbjeve në gju të majtë, ndërsa çështja e braçit të djathtë ka ndikuar edhe në performancën e tij si goditës. Në këtë sezon ai vazhdon të jetë një prej lojtarëve më të vlefshëm, me OPS 0.906, 30 homerun dhe 80 RBI në 129 ndeshje; në prapavijë si piche ai shënoi 8-2 me ERA 1.79, WHIP 0.95 dhe 95 eliminime në 85.2 inningë.

Skuadra po vlerëson mundësinë e pushimit të Ohtanit për t’i dhënë kohë rikuperimi, ndërsa ai trajtohet si “ditë pas dite” gjatë serisë së brendshme prej nëntë ndeshjesh që përfshin tre takime ndaj Washington Nationals; Alex Call ka qenë DH për dy ndeshjet e fundit. Sipas Bleacher Report, situata do të mbetet nën vëzhgim të ngushtë ndërsa Dodgers marrin vendime për renditjen dhe strategjinë e ekipit.

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