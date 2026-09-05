Dhjetë rastet më befasuese në historinë e sportit
Historitë ku ekipe ose sportistë të dobët ose të harruar arrijnë suksese të mëdha kanë lënë mbresa të pashlyera në sport. Lista që vjen nga një përmbledhje e rasteve më befasuese përfshin skuadra e momente nga sporte dhe periudha të ndryshme, që nga futbolli amerikan dhe baseballi deri te basketbolli dhe futbolli evropian.
Siç raporton Bleacher Report, përveç dhjetëshes kryesore ekzistojnë edhe shumë përmendje nderi, si arritjet e George Mason, Boise State, UCF, Loyola-Chicago, UMBC dhe Florida Atlantic në basketboll dhe raste historike në MLB, NBA, NFL dhe NHL.
10. 2001 New England Patriots (NFL): Pas dëmtimit të Drew Bledsoe, skuadra u mbështet te Tom Brady, një foshnjë i ndeshjeve të para, që doli të ishte udhëheqësi i një rrugëtimi të jashtëzakonshëm. Brady doli 11-3 si titullar dhe Patriots fituan Super Bowl XXXVI ndaj St. Louis Rams 20-17 me një goditje të vendimtë nga Adam Vinatieri.
9. 2021-22 Saint Peter’s Peacocks (basketboll kolegësh): Me një campus të vogël dhe buxhet modest, Saint Peter’s, si një farë zëri i harruar i turneut, mposhti Kentucky-n si përfaqësuese e vendit të 15, dhe më pas fitoi ndaj Murray State dhe Purdue për të arritur Elite Eight, një sukses historik për një seed të tillë.
8. 2025 Indiana Hoosiers (futboll kolegjial): Nën drejtimin e trajnerit Curt Cignetti, Indiana kaloi nga dekada vështirësish në një sezon të jashtëzakonshëm; pas një rruge 16-0 ata fituan titullin kombëtar, duke mposhtur skuadrat kryesore përfshirë Ohio State, Alabama, Oregon dhe Miami, ndërsa kuarterbeki Fernando Mendoza fitoi Çmimin Heisman.
7. 1999 St. Louis Rams (NFL): Pas një sezoni të dobët një vit më parë, Rams transformuan skuadrën kur Kurt Warner, pa përvoja si titullar NFL, doli MVP, duke udhëhequr një sulm të fuqishëm që përfundoi me fitoren në Super Bowl XXXIV ndaj Tennessee Titans.
6. 1969 New York Mets (MLB): Pas viteve të vështira si një ekip i ri, Mets bënë një përmirësim të papritur në fundsezon, mbyllën 100-62 dhe triumfuan në World Series, duke u njohur si “Miracle Mets” për kthesën dramatike nga humbës i përsëritur në kampion.
5. 1982-83 NC State Wolfpack (basketboll kolegësh): NC State, i njohur si “Cardiac Pack”, fitoi turneun e ACC-së për të siguruar vendin në March Madness, si dhe shënoi një seri fitoresh të tensionuara për të arritur dhe fituar titullin kombëtar ndaj Houston, me momentin ikonik të dunk-ut të Lorenzo Charles në sekondat e fundit.
4. 1968 New York Jets (NFL): Nën udhëheqjen e Joe Namath, që paraprakisht garantoi fitoren, Jets mposhtën Baltimore Colts në Super Bowl III (16-7), duke i dhënë legitimim AFL-së dhe duke ndryshuar peizazhin e futbollit amerikan përfundimisht.
3. 1984-85 Villanova Wildcats (basketboll kolegësh): Si një seed i 8 në turne, Villanova arriti Final Four dhe në finalen kombëtare arriti një fitore të pabesueshme 66-64 ndaj Georgetown, duke realizuar një paraqitje të përkryer në pjesën e dytë (22 nga 28 gjuajtje) dhe duke mbetur ekipi me seed-in më të ulët që ka fituar kurrë NCAA.
2. 2015-16 Leicester City (Premier League): Pas një rikthimi në Premier League dhe një sezoni të vështirë më parë, Leicester nisi sezonin 2015-16 si favorit 5,000-1 për titull; me një shfaqje të qëndrueshme dhe loja të papritur, ata arritën të fitojnë kampionatin në një nga surprizat më të mëdha në futbollin modern europian.
Përmbledhtazi, këto raste tregojnë se në sport suksesi shpesh vjen nga situata të papritura dhe kthesa dramatike; Sipas Bleacher Report, historitë e tilla vazhdojnë të inspirojnë pasi sfidojnë pritshmëritë dhe rimendojnë se çfarë është e mundur në fushë.
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