S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.23 ▲2.8 % ARI 4,575 ▼0.67 % S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.23 ▲2.8 % ARI 4,575 ▼0.67 %
EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857 EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
21 Mar 2026
Kronika

Shpërthenin banesat me forcë/ Goditet banda e ‘skifterëve’ shqiptarë në Torino, një pas hekurave

· 2 min lexim

Një operacion policor në Torino ka çuar në arrestimin e një 42-vjeçari shqiptar, i dyshuar si pjesë e një bande grabitësish të njohur si “skifterë”, të përfshirë në vjedhje të përsëritura në zonë.

Ngjarja ndodhi mëngjesin e sotëm, më 21 mars, kur efektivët e policisë së UPGSP-së, gjatë patrullimit në Via Sospello, vunë re një person që përdorte elektrik dore për të kontrolluar pjesën e sipërme të një dere, duke ngjallur dyshime.

Pasi mbërritën në ndërtesë, oficerët kryen një kontroll të brendshëm dhe, teksa iu afruan një prej dyerve, dëgjuan zhurma që vinin nga brenda. Pak çaste më vonë, tre persona dolën me shpejtësi dhe u larguan në drejtime të ndryshme, duke hedhur sende gjatë arratisjes.

Falë reagimit të menjëhershëm, policia arriti të ndalojë 42-vjeçarin shqiptar, ndërsa u konstatua se autorët kishin hyrë në bodrume duke thyer drynat me forcë. Gjatë kontrollit në zonën ku kaluan dy prej të dyshuarve, përfshirë edhe të arrestuarin, u gjet një pistoletë e raportuar e vjedhur më herët, me një fishek në karikator. Po ashtu, u sekuestrua një çantë me sende me vlerë, si unaza, byzylykë, varëse dhe ora, të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal.

Nga kontrolli personal, 42-vjeçarit iu gjetën edhe 740 euro, të cilat dyshohet se janë përfituar nga vjedhjet. Policia vijon kërkimet për dy bashkëpunëtorët e tjerë, ndërsa hetimet janë në zhvillim për zbardhjen e plotë të aktivitetit kriminal të grupit.

