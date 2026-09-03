Si do të mbyllet AL East dhe parashikimet për çiftet e playoff-it në MLB 2026
Divizioni American League East pritet të dërgojë tre skuadra në playoff, por mbetet çështje se cilat do të jenë ato dhe si do të vendosen në tabelë. Në tekstin më poshtë paraqiten parashikimet për renditjen përfundimtare në AL East dhe një skenar i mundshëm i ndeshjeve të fazës së eliminimit në American League.
Siç raporton Bleacher Report, gjendja aktuale e divizionit tregon Tampa Bay Rays në krye me bilancon 83-56; New York Yankees 80-60, 3.5 ndeshje prapa; Boston Red Sox 75-65, 8.5 ndeshje prapa; dhe Baltimore Orioles e Toronto Blue Jays të dy me 69-71, 14.5 ndeshje prapa. Rays dhe Yankees kanë qenë ndër skuadrat më të forta së fundmi, ndërsa Red Sox shfaqin energji të veçantë në pjesën e dytë të sezonit. Boston ka shënuar shumë prej fitoreve të fundit, por ka pasur edhe një ngadalësim që ndodhi pas një periudhe shumë të suksesshme nga mesi i sezonit.
Parashikimi për përfundimin e sezonit të rregullt vendos Tampa Bay-in si fitues të divizionit me 95-67 dhe si farën numër 1 të AL. New York Yankees parashikohen të përfundojnë 92-70 si wild card i parë, ndërsa Boston Red Sox 91-71 si wild card i dytë. Baltimore dhe Toronto priten të mbyllin jashtë vendve të playoff-it me rezulatat e parashikuara 83-79 dhe 81-81. Arsyet që mbështesin këtë skenar përfshijnë thellësinë dhe efikasitetin e lojës së Rays, si dhe mundësinë që Aaron Judge t’i kthehet Yankees në kohë për stinën e play-off-it.
Në skenarin e wild-card, New York dhe Boston do të ndeshen në një seri best-of-3 në Yankee Stadium. Përballja pritet të jetë e ngushtë: Yankees mbështeten në goditjet e fuqishme dhe në startuesit me ERA të fortë, ndërsa Red Sox kanë qenë më produktivë në pjesën e dytë të sezonit dhe shfaqin relief të besueshëm. Faktor kyç për Boston mbetet gjendja e Willson Contrerasit, i cili ka pësuar një shqetësim në pjesën e përparmë të trupit dhe do të duhet të jetë i shëndetshëm e në formë për të bërë diferencën ofensivë.
Fituesi i kësaj serie do të përballet me Tampa Bay-in në Division Series (best-of-5) në Tropicana Field. Rays shfaqin forcë në lojën e pastër: pak baza të dhëna, mbrojtje efikase dhe një avantazh të qartë në shtëpi (47-25 në Tropicana). Boston dhe New York kanë argumentet e tyre për të konkurruar me Tampa-n, por përparësia në fusha dhe një repertor i mirë për menaxhimin e lojës janë elementë që e favorizojnë ekipin e Floridës.
Në anën tjetër të tabelës parashikohet një duel Cleveland Guardians kundër Houston Astros në wild-card, ndërsa Chicago White Sox shihet si farë e mundshme e AL Central. White Sox kanë prodhuar shumë homerun-e gjatë sezonit por vuajnë me nisjet e pësuara të pikave nga fillimi i fundit të sezonit, ndërsa Guardians mbështeten në një bërthamë startuese të fortë. Në parashikimet e mëtejshme të play-off-it, Red Sox pritet të eliminojnë Yankees në wild-card (Boston në 2), Guardians pritet të kalojnë Astros (Cleveland në 3), pastaj Boston të fitojë serinë ndaj Tampa Bay në Division Series (Red Sox në 4) dhe Cleveland të mundë Chicago-n (Guardians në 3), që çon në një ALCS ndërmjet Guardians dhe Red Sox, me fitoren e Bostonit në 6 ndeshje.
Sipas Bleacher Report, këto parashikime pasqyrojnë trendet e sezonit dhe performancën aktuale të ekipeve, por rruga drejt tetorit mbetet e hapur dhe rezultatet mund të ndryshojnë me rikthime lojtarësh të rëndësishëm ose ndryshime formë.
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