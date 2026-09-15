☁️
Tiranë 28°C · Vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,620 ▼0.48%
DOW 52,421 ▼0.29%
NASDAQ 26,186 ▼0.56%
NAFTA 102.38 ▲0.98%
ARI 4,324 ▼0.65%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $76,956 ▼ -1.21% ETH $2,479 ▼ -1.38% XRP $1.4033 ▲ +0.34% SOL $101.0100 ▼ -0.63%
S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 102.38 ▲0.98 % ARI 4,324 ▼0.65 % S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 102.38 ▲0.98 % ARI 4,324 ▼0.65 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Aktivistët e SNS-së bllokuan Urën e Varadinit në Novi Sad dhe shpalosën pankartën “Rroftë Serbia e bashkuar” Durrës/ Kapet 21-vjeçari me 297 doza heroinë dhe kokainë, arrestohet në flagrancë Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s përcakton stadiumet e finaleve, ndryshime edhe në Ligën e Kombeve “Negroci ju pret!” – fshati i lindjes së Jakup Krasniqit në pritje të vendimit të Hagës Kremlini mirëpret idenë e Trump për armëpushim energjitik me Ukrainën, bën thirrje për heqjen e sanksioneve
Menu
Bota

Si e ndihmon Bjellorusia Rusinë dhe arsenali i saj i dronëve të synojnë Ukrainën dhe kërcënojnë NATO-n

· 4 min lexim

Vilnius tha se droni i rrëzuar nga NATO mbi Lituani gjatë natës së të martës kishte hyrë në hapësirën ajrore të vendit nga Bjellorusia fqinje.

Droni fluturoi mbi Lentvaris pranë kryeqytetit lituanez përpara se të rrëzohej pranë fshatit Pratkunai, sipas Vilmantas Vitkauskas, kreu i Qendrës Kombëtare të Menaxhimit të Krizave në Lituani.

Ishte hera e parë që një dron u rrëzua mbi territorin lituanez. Incidenti e kthen Minskun në fokus jo vetëm për ndihmën që Rusia ka për të kryer sulme me dronë kundër Ukrainës, por tani edhe si një burim kërcënimesh me dronë ndaj territorit të NATO-s.

Inkursioni erdhi vetëm një ditë pasi zyrtarët ukrainas thanë se Rusia po përdorte rrjetet mobile bjelloruse dhe përsëritësit e sinjalit për të mbështetur dronët e tipit Shahed gjatë sulmeve në Ukrainën perëndimore.

Këshilltari i Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, Serhii “Flash” Beskrestnov, tha se rrugët e fluturimit të dronëve rusë gjatë një sulmi masiv të shtunën sugjeronin se ata po përdornin rrjetet mobile përtej kufirit.

“Nëse shohim lëvizjen e ‘Shahed’-ëve me motor reaktiv dhe atyre konvencionalë, ata qëndrojnë afër kufirit me Bjellorusinë”, tha Beskrestnov.

Beskrestnov tha se besonte që dronët ndoshta kishin qasje në rrjetet komerciale LTE të Bjellorusisë.

Të hënën, Shërbimi Shtetëror i Rojës Kufitare të Ukrainës tha veçmas se sulmet e fundit ruse në rajonet perëndimore të Rivne, Volyn dhe Lviv ishin mbështetur nga infrastruktura e komunikimit e vendosur brenda Bjellorusisë.

“Asetet ajrore të nisura nga Rusia u furnizuan me një sinjal përmes përsëritësve që ishin gjithashtu të vendosur pikërisht në territorin e këtij vendi”, tha zëdhënësi i rojes kufitare Andrii Demchenko.

Pretendimet sugjerojnë se Rusia po përdor përsëri infrastrukturën e komunikimit brenda Bjellorusisë për të mbështetur fushatën e saj me dronë kundër Ukrainës, muaj pasi Kievi kërkoi që pajisjet të mbylleshin.

Shefi i inteligjencës ushtarake të Ukrainës, Oleh Ivashchenko, tha javën e kaluar se Kievi kishte identifikuar gjashtë stacione përsëritëse në Bjellorusi të përdorura nga forcat ruse për të transmetuar transmetime video nga dronët sulmues dhe se disa nga pajisjet kishin rifilluar funksionimin.

Pajisjet kanë qenë një burim tensioni midis Kievit dhe Minskut që nga qershori, kur Zelensky i dha Bjellorusisë një javë kohë për të çmontuar ose çaktivizuar përsëritësit e instaluar nga Rusia, duke paralajmëruar se përndryshe Ukraina do të vepronte vetë.

Ditë më vonë, Zelenskyy tha se përsëritësit kishin ndaluar së funksionuari më 22 qershor, megjithëse mbeti e paqartë nëse ata ishin hequr në të vërtetë.

Mbyllja nuk zgjati shumë. Deri në fund të qershorit, zyrtarët ushtarakë ukrainas thanë se pajisjet nuk ishin çmontuar dhe se të paktën një përsëritës ishte riaktivizuar.

Kthimi i tyre i dukshëm i jep Rusisë një mjet tjetër për të ruajtur komunikimet me dronë sulmues që veprojnë pranë kufijve veriorë dhe perëndimorë të Ukrainës, duke përfshirë zonat afër territorit të NATO-s.

Rusia ka përdorur gjithnjë e më shumë një përzierje të rrjeteve mobile dhe teknologjisë së radios për të ruajtur lidhjet me dronët e saj sulmues me rreze të gjatë veprimi dhe për të kapërcyer luftën elektronike ukrainase.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu