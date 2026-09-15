Si e ndihmon Bjellorusia Rusinë dhe arsenali i saj i dronëve të synojnë Ukrainën dhe kërcënojnë NATO-n
Vilnius tha se droni i rrëzuar nga NATO mbi Lituani gjatë natës së të martës kishte hyrë në hapësirën ajrore të vendit nga Bjellorusia fqinje.
Droni fluturoi mbi Lentvaris pranë kryeqytetit lituanez përpara se të rrëzohej pranë fshatit Pratkunai, sipas Vilmantas Vitkauskas, kreu i Qendrës Kombëtare të Menaxhimit të Krizave në Lituani.
Ishte hera e parë që një dron u rrëzua mbi territorin lituanez. Incidenti e kthen Minskun në fokus jo vetëm për ndihmën që Rusia ka për të kryer sulme me dronë kundër Ukrainës, por tani edhe si një burim kërcënimesh me dronë ndaj territorit të NATO-s.
Inkursioni erdhi vetëm një ditë pasi zyrtarët ukrainas thanë se Rusia po përdorte rrjetet mobile bjelloruse dhe përsëritësit e sinjalit për të mbështetur dronët e tipit Shahed gjatë sulmeve në Ukrainën perëndimore.
Këshilltari i Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, Serhii “Flash” Beskrestnov, tha se rrugët e fluturimit të dronëve rusë gjatë një sulmi masiv të shtunën sugjeronin se ata po përdornin rrjetet mobile përtej kufirit.
“Nëse shohim lëvizjen e ‘Shahed’-ëve me motor reaktiv dhe atyre konvencionalë, ata qëndrojnë afër kufirit me Bjellorusinë”, tha Beskrestnov.
Beskrestnov tha se besonte që dronët ndoshta kishin qasje në rrjetet komerciale LTE të Bjellorusisë.
Të hënën, Shërbimi Shtetëror i Rojës Kufitare të Ukrainës tha veçmas se sulmet e fundit ruse në rajonet perëndimore të Rivne, Volyn dhe Lviv ishin mbështetur nga infrastruktura e komunikimit e vendosur brenda Bjellorusisë.
“Asetet ajrore të nisura nga Rusia u furnizuan me një sinjal përmes përsëritësve që ishin gjithashtu të vendosur pikërisht në territorin e këtij vendi”, tha zëdhënësi i rojes kufitare Andrii Demchenko.
Pretendimet sugjerojnë se Rusia po përdor përsëri infrastrukturën e komunikimit brenda Bjellorusisë për të mbështetur fushatën e saj me dronë kundër Ukrainës, muaj pasi Kievi kërkoi që pajisjet të mbylleshin.
Shefi i inteligjencës ushtarake të Ukrainës, Oleh Ivashchenko, tha javën e kaluar se Kievi kishte identifikuar gjashtë stacione përsëritëse në Bjellorusi të përdorura nga forcat ruse për të transmetuar transmetime video nga dronët sulmues dhe se disa nga pajisjet kishin rifilluar funksionimin.
Pajisjet kanë qenë një burim tensioni midis Kievit dhe Minskut që nga qershori, kur Zelensky i dha Bjellorusisë një javë kohë për të çmontuar ose çaktivizuar përsëritësit e instaluar nga Rusia, duke paralajmëruar se përndryshe Ukraina do të vepronte vetë.
Ditë më vonë, Zelenskyy tha se përsëritësit kishin ndaluar së funksionuari më 22 qershor, megjithëse mbeti e paqartë nëse ata ishin hequr në të vërtetë.
Mbyllja nuk zgjati shumë. Deri në fund të qershorit, zyrtarët ushtarakë ukrainas thanë se pajisjet nuk ishin çmontuar dhe se të paktën një përsëritës ishte riaktivizuar.
Kthimi i tyre i dukshëm i jep Rusisë një mjet tjetër për të ruajtur komunikimet me dronë sulmues që veprojnë pranë kufijve veriorë dhe perëndimorë të Ukrainës, duke përfshirë zonat afër territorit të NATO-s.
Rusia ka përdorur gjithnjë e më shumë një përzierje të rrjeteve mobile dhe teknologjisë së radios për të ruajtur lidhjet me dronët e saj sulmues me rreze të gjatë veprimi dhe për të kapërcyer luftën elektronike ukrainase.
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