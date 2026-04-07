Silvinjo ishte kandidat për stolin, Corinthians zyrtarizon trajnerin e ri
Fernando Diniz është trajneri i ri i Corinthians. Klubi brazilian ka zyrtarizuar ish-trajnerin e përkohshëm të Brazilit, pasi shkarkoi Dorival Junior pas një serie prej tetë ndeshjesh pa fitore në të gjitha kompeticionet.
Ish-mesfushori Diniz, i cili luajti për një kohë të shkurtër për Corinthians, e udhëhoqi Fluminense drejt titullit të Copa Libertadores në vitin 2023, përpara se të fitonte Recopa Sudamericano vitin pasardhës.
Ditët e fundit në media u shkruaj se trajneri i kombëtares shqiptare, Silvinjo, ishte një nga kandidatët për stolin e Corinthiansit, por tashmë kjo hipotezë bie poshtë dhe trajneri brazilian do të vazhdojë të qëndrojë në krye të kombëtares kuqezi, të paktën deri në përfundimin e kontratës, që skadon në korrik.
