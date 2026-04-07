☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 07 April 2026
S&P 500 6,574 ▼0.58%
DOW 46,396 ▼0.59%
NASDAQ 21,807 ▼0.86%
NAFTA 114.73 ▲2.06%
ARI 4,682 ▼0.05%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $68,125 ▼ -2.54% ETH $2,079 ▼ -3.82% XRP $1.2979 ▼ -3.91% SOL $78.8000 ▼ -3.95%
S&P 500 6,574 ▼0.58 % DOW 46,396 ▼0.59 % NASDAQ 21,807 ▼0.86 % NAFTA 114.73 ▲2.06 % ARI 4,682 ▼0.05 % S&P 500 6,574 ▼0.58 % DOW 46,396 ▼0.59 % NASDAQ 21,807 ▼0.86 % NAFTA 114.73 ▲2.06 % ARI 4,682 ▼0.05 %
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
07 Apr 2026
Breaking
Para-eliminatoret e Botërorit 2028/ Shqipëria nis të enjten rrugëtimin, kalendari i plotë i ndeshjeve të Grupit E Silvinjo ishte kandidat për stolin, Corinthians zyrtarizon trajnerin e ri NASA publikon foton e një perëndimi të Tokës nga astronautët e Artemis II
Menu
Sporti

Silvinjo ishte kandidat për stolin, Corinthians zyrtarizon trajnerin e ri

· 1 min lexim

Fernando Diniz është trajneri i ri i Corinthians. Klubi brazilian ka zyrtarizuar ish-trajnerin e përkohshëm të Brazilit, pasi shkarkoi Dorival Junior pas një serie prej tetë ndeshjesh pa fitore në të gjitha kompeticionet.

Ish-mesfushori Diniz, i cili luajti për një kohë të shkurtër për Corinthians, e udhëhoqi Fluminense drejt titullit të Copa Libertadores në vitin 2023, përpara se të fitonte Recopa Sudamericano vitin pasardhës.

Ditët e fundit në media u shkruaj se trajneri i kombëtares shqiptare, Silvinjo, ishte një nga kandidatët për stolin e Corinthiansit, por tashmë kjo hipotezë bie poshtë dhe trajneri brazilian do të vazhdojë të qëndrojë në krye të kombëtares kuqezi, të paktën deri në përfundimin e kontratës, që skadon në korrik.

The post Silvinjo ishte kandidat për stolin, Corinthians zyrtarizon trajnerin e ri appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

