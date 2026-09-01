Sot fillon viti i ri shkollor në Maqedoninë e Veriut, 238 mijë nxënës rikthehen në bankat shkollore
Viti shkollor 2026-2027 fillon sot për 238 mijë nxënës – 174 mijë nxënës të shkollave fillore dhe 64 mijë nxënës të shkollave të mesme.
Pas pushimeve verore, ata kthehen në mësime që do të zgjasin deri më 10 qershor të vitit, përveç maturantëve për të cilët do të mbarojnë më 17 maj. Pushimet dimërore midis dy semestrave do të jenë nga 31 dhjetori deri më 21 janar.
Shifrat për nxënësit e regjistruar në klasën e parë dhe nxënësit e shkollave të mesme së shpejti do të jenë përfundimtare. Deri më tani, Ministria e Arsimit ka marrë të dhëna për 14.952 nxënës të regjistruar në klasën e parë dhe 16.932 nxënës në vitin e parë të shkollës së mesme.
Tekstet shkollore janë shpërndarë në shkolla në mostra sipas kërkesës së Ministrisë së Arsimit, dhe optimizimi i rrjetit shkollor dhe mbyllja e shkollave me pak nxënës në zonat rurale është gjithashtu në proces, i cili po ecën paralelisht me futjen e mësimdhënies me një turn të vetëm.
“Janë blerë 622 mijë libra shkollorë dhe janë arritur kursime prej 50 milionë denarësh krahasuar me vitin para se të merrja drejtimin e këtij institucioni. Për të tretin vit radhazi, librat shkollorë janë blerë në kohë në sasitë e kërkuara nga shkollat. Ato janë dorëzuar dhe mund t’u shpërndahen nxënësve nga 1 shtatori. Jam e kënaqur që çështja e librave shkollorë nuk është më një sfidë si në të kaluarën”, tha Janevska./Telegrafi/
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