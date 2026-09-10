SPAK “çmonton” skemën e grupit të Call Centerave, si i zhvasnin qytetarët e huaj nëpërmjet mashtrimit! Ekzekutohen 8 masa sigurie
Prokuroria e Posaçme ka ekzekutuar 8 nga 11 masat e sigurisë ndaj shtetasve shqiptarë, të dyshuar si pjesëtarë të një grupi të strukturuar kriminal që merrej me mashtrime kompjuterike përmes shitjeve online.
Masat e sigurisë janë ekzekutuar më 9 shtator 2026 nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, përmes Drejtorisë për Hetimin e Krimit të Organizuar, në kuadër të një hetimi të përbashkët të SPAK me Prokurorinë e Bambergut në Gjermani.
Hetimi lidhet me procedimin penal nr. 300/1 të vitit 2021 dhe ka nisur pas kontrolleve dhe sekuestrimit të pajisjeve elektronike më 16 mars 2022 në ambientet e qendrës së thirrjeve “Bluenergycall shpk”, në rrugën e Kavajës, Condor Center, në Tiranë.
Sipas SPAK, tre persona, me inicialet Gj., G.Sh. dhe E.P., janë vendosur në masën e sigurisë “arrest me burg”. Ata dyshohen për veprat penale të “Mashtrimit kompjuterik”, në bashkëpunim dhe në formën e grupit të strukturuar kriminal, si dhe për vepra të tjera të parashikuara nga Kodi Penal.
Për dy shtetas të tjerë, Gj.K.B. dhe I.G., është caktuar masa “arrest në shtëpi”. Ata dyshohen për “Mashtrim kompjuterik”, në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal.
Ndërkohë, për Gj. dhe Dh.L. është vendosur masa “detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, pasi dyshohen për veprën penale të “Mashtrimit kompjuterik”, në bashkëpunim.
Në njoftimin e saj, SPAK sqaron se këto janë 7 persona të identifikuar me iniciale, ndërsa njoftimi i referohet në total 8 masave të ekzekutuara.
Sipas hetimeve të kryera në bashkëpunim me autoritetet gjermane, shtetas gjermanë dhe persona të tjerë europianë kontaktoheshin nga agjentë të “Bluenergycall shpk” dhe ftoheshin të investonin në bursa ndërkombëtare.
Sipas SPAK, viktimat bindeshin të depozitonin para në platforma që dyshohet se ishin mashtruese. Paratë transferoheshin në llogari bankare në vende të ndryshme europiane, mes tyre Bullgaria, Lituania, Polonia dhe Qiproja.
Më pas, sipas organit të akuzës, fondet zhdukeshin përmes transfertave të njëpasnjëshme ose konvertoheshin në kriptovaluta.
Hetimet kanë evidentuar gjithashtu përdorimin e dy adresave IP që, sipas SPAK, ishin përdorur nga subjekti “Bluenergycall shpk” në Shqipëri për kryerjen e mashtrimeve.
SPAK e regjistroi procedimin penal nr. 300 më 9 dhjetor 2021 për veprat penale të “Mashtrimit kompjuterik”, të kryer në bashkëpunim dhe në formën e grupit të strukturuar kriminal.
Në bazë të një kërkese për ndihmë juridike nga autoritetet gjermane dhe në zbatim të vendimeve të GJKKO-së, më 16 mars 2022 u kryen kontrolle në ambientet e “Bluenergycall shpk” dhe në subjekte të lidhura me të.
Gjatë kontrolleve u sekuestruan dhe u ekstraktuan të dhëna elektronike, të cilat më pas u analizuan në bashkëpunim me autoritetet gjermane të drejtësisë, konkretisht nga Zyra e Prokurorisë së Përgjithshme të Bambergut për krimet kibernetike.
SPAK ka dërguar më herët për gjykim pronarin dhe IT-në e qendrës së thirrjeve “Bluenergycall shpk”, së bashku me 11 shtetas të tjerë. Pronari dhe IT-ja akuzohen për “Mashtrim kompjuterik”, në bashkëpunim dhe në formën e grupit të strukturuar kriminal, ndërsa 11 personat e tjerë janë akuzuar për “Pjesëmarrje në grupin e strukturuar kriminal”.
Hetimet për persona të tjerë të paidentifikuar në fazat e mëparshme të procedimit vijuan në kuadër të procedimit të ndarë nr. 300/1 të vitit 2021.
Sipas SPAK, masat e sigurisë të ekzekutuara më 9 shtator janë rezultat i analizimit të të dhënave kompjuterike, të krahasuara me prova të tjera fizike dhe me rezultatet e kontrolleve të kryera në vitin 2022. Nga kjo punë hetimore, sipas prokurorisë, është bërë e mundur identifikimi i anëtarëve të tjerë të dyshuar të grupit të strukturuar kriminal.
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