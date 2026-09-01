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NBA

Stephen Curry: Dua të qëndroj te Warriors, negociatat e kontratës do të vijnë në kohën e duhur

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Stephen Curry po hyn në sezonin e fundit të kontratës aktuale, por ai thotë se nuk ka ndërmend të largohet nga Golden State Warriors. “Nuk ka dyshim që dua të jem këtu për pjesën tjetër të karrierës sime, dhe jam mjaft i sigurt se kështu do të ndodhë,” tha Curry, duke nënvizuar angazhimin e tij ndaj klubit.

Siç raporton Bleacher Report, ylli i klubit mund të nënshkruajë një zgjatje maksimale dyvjeçare prej 136.7 milionë dollarësh për shkak të rregullës së NBA-së “Over-38”, që kufizon periudhën maksimale të kontratave. Për sezonin 2026-27 ai parashikohet të fitojë 62.6 milionë dollarë në vit, ndërsa vetë Curry ka theksuar se çështjet e kontratës do të zgjidhen në kohën e duhur dhe nuk do t’i lejojnë ato të shpërqendrojnë përgatitjen e ekipit.

Fokusi i dyanshëm mbetet shëndeti dhe performanca e tij, pasi Curry do të hyjë në sezonin e moshës 38 vjeçare. Problemet me lëndimet e kufizuan atë në 43 ndeshje gjatë kampionatit 2025-26, një faktor që ndikoi në rezultatin e Warriors dhe e vendosi skuadrën në play-in para eleminimit të mëtejshëm.

Curry vazhdon të mbetet një nga lojtarët më të dalluar të epokës së tij, me katër tituj kampion, dy çmime MVP të ligës, 11 përzgjedhje All-NBA, 12 pjesëmarrje në All-Star si dhe vendin në Ekipin e 75-vjetorit të NBA-së. Ai përsëriti dëshirën për të qëndruar me ekipin që e ka shënuar gjithë karrierën e tij, një qëndrim që vlerësohet edhe nga Bleacher Report.

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