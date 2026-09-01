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NBA

Jaylen Brown përgëzon LeBron James dhe Tyrese Maxey pas një videoje stërvitore

· 2 min lexim

Jaylen Brown komentoi gjatë një transmetimi në Twitch një video stërvitjeje ku shihen ai, LeBron James dhe Tyrese Maxey, duke u shprehur entuziast për përformancën e shokëve të rinj të skuadrës. Brown vlerësoi Maxey si një lojtar të fortë në fushë dhe tha se LeBron dukej i shëndetshëm dhe në formë, ndërsa përmendi se ka vlerë të stërvitesh së bashku që në seancat e para për të ndjerë energjinë dhe talentin në grup.

Siç raporton Bleacher Report, entuziazmi në Filadelfia është i madh pas afrimeve të James dhe Brown; së bashku me Maxey, Joel Embiid dhe VJ Edgecombe ata mund të formojnë një nga formacionet startuese më të fuqishme. Suksesi i këtij grupi do të varet kryesisht nga shpejtësia me të cilën lojtarët gjejnë kimi dhe përcaktojnë rolet e tyre.

Brown gjithashtu e përshkroi LeBronin si të ndodhur në një fazë të veçantë të karrierës—atë që ai e quajti “viti Kobe”, vitin e 24—dhe theksoi se energjia e ekipit dukej e lartë. Ai nënvizoi rëndësinë e qasjes së duhur gjatë stërvitjeve dhe nevojën për të ndërtuar bashkëpunim dhe mirëkuptim në parket.

Reagimi i Brown duket të jetë një shenjë optimizmi për të ardhmen e 76ers, pasi seancat e para në palestër tregojnë sinjale pozitive për pajtimin e lojtarëve; Bleacher Report nënvizon se këto elemente do të jenë vendimtarë për suksesin e skuadrës.

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