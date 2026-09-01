Jaylen Brown përgëzon LeBron James dhe Tyrese Maxey pas një videoje stërvitore
Jaylen Brown komentoi gjatë një transmetimi në Twitch një video stërvitjeje ku shihen ai, LeBron James dhe Tyrese Maxey, duke u shprehur entuziast për përformancën e shokëve të rinj të skuadrës. Brown vlerësoi Maxey si një lojtar të fortë në fushë dhe tha se LeBron dukej i shëndetshëm dhe në formë, ndërsa përmendi se ka vlerë të stërvitesh së bashku që në seancat e para për të ndjerë energjinë dhe talentin në grup.
Siç raporton Bleacher Report, entuziazmi në Filadelfia është i madh pas afrimeve të James dhe Brown; së bashku me Maxey, Joel Embiid dhe VJ Edgecombe ata mund të formojnë një nga formacionet startuese më të fuqishme. Suksesi i këtij grupi do të varet kryesisht nga shpejtësia me të cilën lojtarët gjejnë kimi dhe përcaktojnë rolet e tyre.
Brown gjithashtu e përshkroi LeBronin si të ndodhur në një fazë të veçantë të karrierës—atë që ai e quajti “viti Kobe”, vitin e 24—dhe theksoi se energjia e ekipit dukej e lartë. Ai nënvizoi rëndësinë e qasjes së duhur gjatë stërvitjeve dhe nevojën për të ndërtuar bashkëpunim dhe mirëkuptim në parket.
Reagimi i Brown duket të jetë një shenjë optimizmi për të ardhmen e 76ers, pasi seancat e para në palestër tregojnë sinjale pozitive për pajtimin e lojtarëve; Bleacher Report nënvizon se këto elemente do të jenë vendimtarë për suksesin e skuadrës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.