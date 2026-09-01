Jaylen Brown falënderon tifozët e Celtics gjatë një feste në Boston pas transferimit te 76ers
Jaylen Brown falënderoi tifozët e Boston Celtics gjatë paraqitjes së tij në ‘741 Frequency Fest: A Love Letter to Boston Block Party’ të dielën në Boston Commons, duke shprehur mirënjohjen për njerëzit dhe komunitetin që e mbështetën gjatë viteve të tij në qytet.
Siç raporton Bleacher Report, Brown, 29 vjeç, u shkëmbye këtë afat kalimtar te Philadelphia 76ers kundrejt Paul George, dy zgjedhjeve të raundit të parë dhe dy të të dytit. Gjatë dhjetë sezona në Boston ai fitoi një titull kampioni, u përzgjodh pesë herë All-Star dhe dy herë në All-NBA, duke shënuar mesatarisht 20 pikë, 5.5 ribaund dhe 2.9 asistime për ndeshje. Me Jayson Tatum të munguar gjatë pjesës më të madhe të sezonit 2025-26, Brown rriti performancën në 28.7 pikë, 6.9 ribaund dhe 5.1 asistime për ndeshje.
Vendimi i Celtics për ta transferuar Brown te një rival i Konferencës Lindore krijoi një efekt domino; më pas LeBron James vendosi të firmoste me Philadelphia-n, duke formuar një fillestare të frikshme që përfshin edhe Joel Embiid, Tyrese Maxey dhe VJ Edgecombe. Prania e këtyre yjeve rrit pritshmëritë për ekipin në sezonin e ardhshëm.
Sipas Bleacher Report, pavarësisht ndryshimeve në ekip dhe pritshmërive të reja në Philadelphia, Brown mbeti i lidhur me Bostonin dhe përsëriti mirënjohjen e tij për mbështetjen që mori gjatë karrierës së tij me Celtics.
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