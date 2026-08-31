Strategjia për ligat IDP në Fantasy 2026 dhe roli i Travis Hunter
Ligat IDP ndryshojnë nga ato me njësinë e mbrojtjes (D/ST) duke i lejuar menaxherët të zgjedhin lojtarë individualë defensivë me vende të ndryshme në formacion. Pikët në këto liga shpesh vijnë nga sack-et, tacklet, tacklet për humbje (TFL), goditjet ndaj pasuesit, pasat e mbrojtura, interceptimet, forcing dhe rikuperimi i topave, si dhe touchdown-et defensivë. Formacionet fillestare mund të jenë të thjeshta — p.sh. tre vende (DL, LB, DB) — ose shumë më të gjera, deri edhe në një 11‑sh lojtarësh; disa liga nuk kufizojnë pozicionet, duke lejuar, për shembull, një numër të madh off‑ball linebackerësh. Njohja e rregullave të komisionerit për numrin e starterëve, peshën e kategorive të pikëve dhe fleksibilitetin e pozicioneve është thelbësore për të ndërtuar një strategji drafti të qëndrueshme.
Siç raporton nfl, në draftet e IDP është akoma më e mençur të kalosh fazën e parë duke ndërtuar një bërthamë sulmi: tre‑katër raunde të para zakonisht i kushtohen running back‑eve dhe wide receiver‑ave, ndërsa të pafund të rëndësishëm si quarterbackët dhe tight end‑ët të klasit të parë që ofrojnë më shumë konsistencë se shumica e mbrojtësve. Kur të fillojë një valë blerjesh për IDP, bëni një lëvizje për të marrë një mbrojtës të njohur që grumbullon sacks dhe tackla — kategoritë që shpesh kanë peshën më të madhe; në ligat me shumë vende IDP duhet të përfshini mbrojtësit më herët, ndërsa në ato me pak vende mund të përqendroheni më gjatë në thellësinë sulmuese. Si rregull i përgjithshëm, kërkoni pass rusher‑a, off‑ball linebacker‑a dhe safety‑t para defensive tackle‑ve që mbulojnë vrimat, si dhe cornerback‑ët e izoluar.
Defensive line: pozicioni ka një shkallë të madhe diferencimi midis elitës dhe lojtarëve mesatarë; shumë defensive tackle nuk prodhojnë mjaftueshëm sacks apo tackla për t’u vlerësuar në mënyrë të qëndrueshme në fantasy. Prioriteti zakonisht i takon edge rushers që krijojnë zakonisht më shumë pikë. Lojtarët që ia vlen të synohen përmes niveleve: Tier 1 — Myles Garrett, Will Anderson Jr., Maxx Crosby, Aidan Hutchinson; Tier 2 — Brian Burns, Danielle Hunter, Jeffery Simmons; Tier 3 — Nick Bosa, Nik Bonitto, Andrew Van Ginkel, Tuli Tuipulotu.
Linebacker: kërkoni makina tacklash që kanë instinkt për topin, kontribuojnë në blitz dhe janë efikas në mbrojtje—talentet e mira shpesh mbeten të disponueshme më gjatë në draft. Mbani sy në waiver wire gjatë muajit të parë për linebacker‑at që shfaqin vole si drejtues në tackla. Rekomandimet: Tier 1 — Jordyn Brooks, Jack Campbell; Tier 2 — Fred Warner, Carson Schwesinger, Blake Cashman, Foye Oluokun; Tier 3 — Nick Bolton, Ernest Jones, Cedric Gray, Nakobe Dean. Defensive back: në përgjithësi, safety‑t ofrojnë kombinimin më të mirë të pjesëmarrjes në kuti dhe në mbulim; cornerback‑ët elitë që qëndrojnë në një‑në‑një shpesh nuk prodhojnë interceptime apo tackla në sasi të mjaftueshme për të justifikuar një draft të hershëm. Targetet: Tier 1 — Kyle Hamilton, Tykee Smith, Nick Emmanwori, Kamari Lassiter; Tier 2 — Derwin James, Talanoa Hufanga, Budda Baker; Tier 3 — Nick Cross, Kamren Curl, Jeremy Chinn, Xavier McKinney.
Travis Hunter shkaktoi diskutime të mëdha kur luajti në të dyja anët e fushës në debutimin e tij; para se një dëmtim praktike para Javës 8 t’i ndalte minutat, ai përfundoi sezonin rookie 2025 me 28 resepsione për 298 yarda dhe një touchdown, plus 15 tackla dhe 3 pasat e mbrojtura. Ai luajti rreth 66.7% të snap‑eve në ofensivë dhe 35.9% të lojës në mbrojtje, dhe gjatë stërvitjeve pati raportime për një zhvendosje graduale drejt më shumë minutash në mbrojtje. Në varësi të mënyrës se si ligat përcaktojnë eligjibilitetin dhe pikët për lojtarët që luajnë ndonjëherë në të dy pozicionet, vlerësimi i tij mund të ndryshojë shumë: nëse mund të shënojë pikë vetëm në një pozicion, zakonisht është më mirë ta synoni në raundet e vona; nëse ligat i lejojnë të fitojë pikë ofensivisht si një IDP, ai meriton të marrë vend midis valës së parë të mbrojtësve.
Sipas nfl, vendimmarrja për Hunter duhet të bazohet kryesisht te rregullat specifike të ligës suaj—kontrolloni mënyrën se si trajtohet eligjibiliteti dhe pikat për të përcaktuar nëse ia vlen ta zgjidhni herët apo ta prisni deri në fund të draftit.
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