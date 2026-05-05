Sulmet iraniane me dron në Emiratet e Bashkuara Arabe, merren masa për sigurinë! Mësim online në shkolla
Shkollat në Emiratet e Bashkuara Arabe po kalojnë në mësim online pas sulmeve të përsëritura iraniane që shënjestruan vendin e Gjirit Persik.
Ministria e Arsimit e Emirateve tha në një deklaratë se shkollat dhe çerdhet do të operojnë nga distanca nga e marta deri të premten nga shqetësimi për sigurinë e nxënësve dhe të gjithë atyre që punojnë në sektorin e arsimit.
“Situata aktuale do të rivlerësohet të premten, më 8 maj 2026, nëse ka nevojë për zgjatjen e periudhës”, shtoi ministria.
Shumë shkolla dhe universitete në Gjirin Persik përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe kaluan në mësim online kur shpërtheu lufta në fund të shkurtit. Katari urdhëroi të gjitha shkollat dhe universitetet të kalonin në mësim në distancë që në ditën e parë të luftimeve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.