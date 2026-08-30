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Aksident tragjik në Mirditë! Makina del nga rruga dhe përfundon në greminë, 1 viktimë dhe 2 të plagosur Tabaku i përgjigjet MIA-s: Shfuqizoni ligjin për zonat e mbrojtura, këtë kërkon Europa dhe protestuesit TEHERAN – Lufta në Iran dhe LM: Khamenei bën thirrje për bashkim kundër SHBA-së dhe Izraelit Miami Marlins – Washington Nationals, 30 gusht 2026: ndeshje e ngushtë në pjesën e dytë Gjatë 24 orëve policia ka privuar nga liria 18 shoferë për vozitje të pakujdesshme
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Politika

Tabaku i përgjigjet MIA-s: Shfuqizoni ligjin për zonat e mbrojtura, këtë kërkon Europa dhe protestuesit

· 2 min lexim
ligjin për zonat e

Pasi Agjencia për Media dhe Informim e cilësoi të rremë ripostimin e deputetes demokrate Jorida Tabaku që i atribuohej kryeministrit Edi Rama, ka ardhur edhe reagimi i deputetes.

Në një postim në rrjetet sociale, Tabaku thekson se kërkesa e Parlamentit Europian për shfuqizimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura është zyrtare dhe e qartë. “Nuk është as dezinformim, as pavërtetësi dhe nuk mund të fshihet pas zhurmës së rrjeteve sociale”.

Sipas saj Shqipëria nuk ka nevojë për propagandë rreth një imazhi te rremë. Ka nevojë për përgjigje mbi faktet.

Ajo i kërkon qeverisë të shfuqizojë ligjin, duke theksuar se këtë kërkojnë edhe protestuesit dhe se kjo është në interes të integrimit europian.

Reagimi i Tabakut

Një imazh që qarkulloi në rrjet mobilizoi menjëherë Agjencinë e Medias dhe kryeministrin. Ndërsa një imazh sqarohet me një reagim; një ligj që bie ndesh me standardet europiane korrigjohet me votë në Kuvend duke zhbërë amendimet.

Kërkesa e Parlamentit Europian për shfuqizimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura është zyrtare dhe e qartë. Nuk është as dezinformim, as pavërtetësi dhe nuk mund të fshihet pas zhurmës së rrjeteve sociale.

Shqipëria nuk ka nevojë për propagandë rreth një imazhi te rremë. Ka nevojë për përgjigje mbi faktet.

Shfuqizo ligjin për zonat e mbrojtura! Këtë duan shqiptarët, këtë kërkojnë protestuesit, kjo i duhet Shqipërisë, këtë na dikton Europa tani.

Kryeministri duhet t’i përgjigjet kësaj kërkese, sepse ora e integrimit europian vazhdon dhe Shqipëria nuk ka më kohë për të humbur as kohë për propagandë.

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