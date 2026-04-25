Teleferiku i Vodnos jashtë funksionit, sot dhe nesër do të kryhen kontrolle teknike
Ndërmarrja Publike e Qytetit të Shkupit (NQP Shkup) ka njoftuar se teleferiku në Vodno nuk do të jetë në funksion gjatë fundjavës së 25 dhe 26 prillit, për shkak të kontrolleve të planifikuara teknike dhe inspektimeve të sigurisë.
Sipas njoftimit zyrtar, ndërprerja e përkohshme e shërbimit nuk lidhet me ndonjë defekt teknik, por me një proces të rregullt verifikimi të sistemit, me qëllim garantimin e sigurisë maksimale për të gjithë përdoruesit.
Për këtë proces do të angazhohen edhe ekipe të specializuara nga një kompani e njohur austriake, të cilat do të kryejnë monitorim të detajuar të pajisjeve dhe funksionimit të teleferikut, në përputhje me standardet ndërkombëtare të sigurisë për transportin kabllor.
NQP Shkup apelon te qytetarët që të respektojnë njoftimin dhe të mos planifikojnë shfrytëzimin e teleferikut gjatë këtyre dy ditëve, për të shmangur pritjet dhe shqetësimet e panevojshme.
Për të gjithë vizitorët që planifikojnë ngjitjen në Vodno, autoritetet kujtojnë se shtigjet malore mbeten të hapura dhe të aksesueshme. Kushtet atmosferike të fundjavës pritet të jenë të favorshme për aktivitete në natyrë.
Teleferiku i Vodnos pritet të rikthehet në funksion normal menjëherë pas përfundimit të kontrolleve, gjatë javës së ardhshme, sipas dinamikës së planifikuar të punimeve.
