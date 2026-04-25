S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
25 Apr 2026
Teleferiku i Vodnos jashtë funksionit, sot dhe nesër do të kryhen kontrolle teknike Abdixhiku: LDK mund ta propozoj edhe Vjosa Osmanin për presidente Duhet të operohet, Militao do të mungojë në Kupën e Botës 2026 Vrasja e 30-vjeçarit në Memaliaj, gjykata lë në arrest shtëpie edhe të ndaluarin e tretë Kontrolli në paraburgimin e Vlorës, reagon Drejtoria e Burgjeve
Maqedonia

Teleferiku i Vodnos jashtë funksionit, sot dhe nesër do të kryhen kontrolle teknike

Ndërmarrja Publike e Qytetit të Shkupit (NQP Shkup) ka njoftuar se teleferiku në Vodno nuk do të jetë në funksion gjatë fundjavës së 25 dhe 26 prillit, për shkak të kontrolleve të planifikuara teknike dhe inspektimeve të sigurisë.

Ndërmarrja Publike e Qytetit të Shkupit (NQP Shkup) ka njoftuar se teleferiku në Vodno nuk do të jetë në funksion gjatë fundjavës së 25 dhe 26 prillit, për shkak të kontrolleve të planifikuara teknike dhe inspektimeve të sigurisë.

Sipas njoftimit zyrtar, ndërprerja e përkohshme e shërbimit nuk lidhet me ndonjë defekt teknik, por me një proces të rregullt verifikimi të sistemit, me qëllim garantimin e sigurisë maksimale për të gjithë përdoruesit.

Për këtë proces do të angazhohen edhe ekipe të specializuara nga një kompani e njohur austriake, të cilat do të kryejnë monitorim të detajuar të pajisjeve dhe funksionimit të teleferikut, në përputhje me standardet ndërkombëtare të sigurisë për transportin kabllor.

NQP Shkup apelon te qytetarët që të respektojnë njoftimin dhe të mos planifikojnë shfrytëzimin e teleferikut gjatë këtyre dy ditëve, për të shmangur pritjet dhe shqetësimet e panevojshme.

Për të gjithë vizitorët që planifikojnë ngjitjen në Vodno, autoritetet kujtojnë se shtigjet malore mbeten të hapura dhe të aksesueshme. Kushtet atmosferike të fundjavës pritet të jenë të favorshme për aktivitete në natyrë.

Teleferiku i Vodnos pritet të rikthehet në funksion normal menjëherë pas përfundimit të kontrolleve, gjatë javës së ardhshme, sipas dinamikës së planifikuar të punimeve.

