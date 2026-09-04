☀️
Tiranë 32°C · Kthjellët 04 September 2026
S&P 500 7,748 ▲1.06%
DOW 53,686 ▲1.18%
NASDAQ 26,584 ▲1.4%
NAFTA 90.61 ▼0.76%
ARI 4,527 ▼0.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030
₿ CRYPTO
BTC $81,133 ▲ +4.08% ETH $2,520 ▲ +4.73% XRP $1.4512 ▲ +5.7% SOL $103.9700 ▲ +3.14%
S&P 500 7,748 ▲1.06 % DOW 53,686 ▲1.18 % NASDAQ 26,584 ▲1.4 % NAFTA 90.61 ▼0.76 % ARI 4,527 ▼0.29 % S&P 500 7,748 ▲1.06 % DOW 53,686 ▲1.18 % NASDAQ 26,584 ▲1.4 % NAFTA 90.61 ▼0.76 % ARI 4,527 ▼0.29 %
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030
04 Sep 2026
Breaking
Pas dy fitoreve në Kushtetuese, Veliaj i drejtohet Strasburgut! Avokatët e huaj: Më 10 shtator… Boban pa filtra: Milani nuk bën më gjëra prej Milani, Modric do të vuajë me Amorim Vendi vuan mungesën e ujit, por investimet në ujësjellës-kanalizime ngecin edhe në 2026 KOPENHAGË – BE diskuton mbi qendrat e deportimit jashtë saj Angellov: Tymi në Shkup është nga zjarri në kufirin me Kosovën, për tre ditë vazhdon lufta me zjarrin
Menu
Sporti

Tenis/ Kokaina është marrë në ‘kontest social’, Kyrgios shpëton me një muaj skualifikim

· 2 min lexim

Një muaj skualifikim dhe një program trajtimi për të ndjekur. Mbyllet kështu, të paktën për momentin, ccështja antidoping në lidhje me tenistin Nick Kyrgios. Australiani rezultoi pozitiv ndaj kokainës gjatë një turneu Atp dtë zhvilluar në Spanjë, në qershor 2026.

Kyrgios, ish-numri 13 i botës, është pezulluar provizorisht prej 4 gushtit, pasi substanca e ndaluar u zbulua në kampionin e tij. Kokaina përfshihet te substancat e ndaluara gjatë kompeticioneve dhe pozitiviteti sjell pezullimin e menjëhershëm provizor.

Përpara hetuesve të ’International Tennis Integrity Agency’ (Itia), Kyrgios ka shpjeguar se e ka marrë kokainën në një “kontest social”, gjatë një mbrëmjeje jashtë, jo për të përmirësuar paraqitjen. Një shpjegim, që sipas ekspertit shkencor të pavarur të zgjedhur nga Itia pranë një laboratori të akredituar të Wada-s, është në përputhje me sasinë e substancës së zbuluar në kampion.

Mbi bazën e këtij vlerësimi, Itia ka pranuar se marrja e substancës ka ndodhur jashtë kompeticionit. Normativa e Wada-s parashikon normalisht një skualifikim për 3 muaj për një shkelje të kësaj natyre. Por pezullimi mund të reduktohet në një muaj, nëse sportisti pranon të ndjekë një program trajtimi të aprovuar nga Itia.

Kyrgios ka zgjedhur këtë rrugë dhe kjo do të thotë se pezullimi ka përfunduar dje, më 3 shtator 2026, me kushtin që tenisti të përfundojë programin e parashikuar. Çështja ndërkohë ka edhe pasoja sportive: tenisti australian do të humbasë shpërblimin financiar dhe pikët që fitoi në turneun e Majorkës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu