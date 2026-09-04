Tenis/ Kokaina është marrë në ‘kontest social’, Kyrgios shpëton me një muaj skualifikim
Një muaj skualifikim dhe një program trajtimi për të ndjekur. Mbyllet kështu, të paktën për momentin, ccështja antidoping në lidhje me tenistin Nick Kyrgios. Australiani rezultoi pozitiv ndaj kokainës gjatë një turneu Atp dtë zhvilluar në Spanjë, në qershor 2026.
Kyrgios, ish-numri 13 i botës, është pezulluar provizorisht prej 4 gushtit, pasi substanca e ndaluar u zbulua në kampionin e tij. Kokaina përfshihet te substancat e ndaluara gjatë kompeticioneve dhe pozitiviteti sjell pezullimin e menjëhershëm provizor.
Përpara hetuesve të ’International Tennis Integrity Agency’ (Itia), Kyrgios ka shpjeguar se e ka marrë kokainën në një “kontest social”, gjatë një mbrëmjeje jashtë, jo për të përmirësuar paraqitjen. Një shpjegim, që sipas ekspertit shkencor të pavarur të zgjedhur nga Itia pranë një laboratori të akredituar të Wada-s, është në përputhje me sasinë e substancës së zbuluar në kampion.
Mbi bazën e këtij vlerësimi, Itia ka pranuar se marrja e substancës ka ndodhur jashtë kompeticionit. Normativa e Wada-s parashikon normalisht një skualifikim për 3 muaj për një shkelje të kësaj natyre. Por pezullimi mund të reduktohet në një muaj, nëse sportisti pranon të ndjekë një program trajtimi të aprovuar nga Itia.
Kyrgios ka zgjedhur këtë rrugë dhe kjo do të thotë se pezullimi ka përfunduar dje, më 3 shtator 2026, me kushtin që tenisti të përfundojë programin e parashikuar. Çështja ndërkohë ka edhe pasoja sportive: tenisti australian do të humbasë shpërblimin financiar dhe pikët që fitoi në turneun e Majorkës.
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