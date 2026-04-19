Tiranë 11°C · Kthjellët 19 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,577 ▼ -2.34% ETH $2,342 ▼ -3.35% XRP $1.4290 ▼ -3.29% SOL $85.5000 ▼ -4%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
19 Apr 2026
Tensionet në protestën e PD, Lamallari: Policia veproi me profesionalizëm, s'do të lejojmë që vendi të merret peng Berisha: Protesta tjetër do të jetë më e fuqishme. Policia hodhi molotov duke plagosur protestues dhe efektivë Dedaj: Protesta e opozitës, me skenar, si protestat italiane Protesta e PD/ Molotov drejt Kryeministrisë dhe përplasje me policinë para Parlamentit, protestuesit shpërndahen me gaz lotsjellës. 4 të lënduar, mes tyre një efektiv Meçe: Molotovët i lihen në dorë 17-vjeçarëve që quhen "grupi i zjarrit". Ky është cinizëm i deputetëve të PD
Politika

Tensionet në protestën e PD, Lamallari: Policia veproi me profesionalizëm, s’do të lejojmë që vendi të merret peng

· 2 min lexim

Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, ka reaguar pas zhvillimeve gjatë protestës, duke përgëzuar Policinë e Shtetit për mënyrën e ndërhyrjes në terren.

Sipas raportimit, “Përgëzime Policisë së Shtetit për reagimin profesional, vetëpërmbajtjen dhe neutralizimin e menjëhershëm të molotovarëve të përdorur si mish për top për të djegur qytetin, për të nxirë vendin dhe për të rrezikuar jetën e efektivëve me uniformë”, u shpreh ai.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.

Më tej theksohet se Lamallari theksoi se Shqipëria nuk mund të mbahet peng nga grupe të vogla që, sipas tij, nuk hezitojnë të përfshijnë edhe të mitur në akte të dhunshme. Po ashtu, materiali nënvizon se “Shqipëria nuk do të merret peng nga një pakicë që nuk ngurron të përdorë të miturit për të djegur dhe për të fshehur dështimin e vet”, deklaroi ministri..

Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se në përfundim, ai vuri në dukje se qytetarët duhet të zgjedhin mes, siç u shpreh ai, atyre që ndërtojnë të ardhmen europiane të vendit dhe atyre që synojnë ta shkatërrojnë atë..

Burimi: RTSH

