Tensionet në protestën e PD, Lamallari: Policia veproi me profesionalizëm, s’do të lejojmë që vendi të merret peng
Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, ka reaguar pas zhvillimeve gjatë protestës, duke përgëzuar Policinë e Shtetit për mënyrën e ndërhyrjes në terren.
Sipas raportimit, “Përgëzime Policisë së Shtetit për reagimin profesional, vetëpërmbajtjen dhe neutralizimin e menjëhershëm të molotovarëve të përdorur si mish për top për të djegur qytetin, për të nxirë vendin dhe për të rrezikuar jetën e efektivëve me uniformë”, u shpreh ai.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.
Më tej theksohet se Lamallari theksoi se Shqipëria nuk mund të mbahet peng nga grupe të vogla që, sipas tij, nuk hezitojnë të përfshijnë edhe të mitur në akte të dhunshme. Po ashtu, materiali nënvizon se “Shqipëria nuk do të merret peng nga një pakicë që nuk ngurron të përdorë të miturit për të djegur dhe për të fshehur dështimin e vet”, deklaroi ministri..
Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se në përfundim, ai vuri në dukje se qytetarët duhet të zgjedhin mes, siç u shpreh ai, atyre që ndërtojnë të ardhmen europiane të vendit dhe atyre që synojnë ta shkatërrojnë atë..
Burimi: RTSH
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.