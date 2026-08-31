Teuta “përmbys” Tiranën, vjen fitorja e parë
Teuta gjen fitoren e parë në këtë javë të dytë të “Abissnet Superiore”, 3-1 përballë Tiranës në ndeshjen e saj të parë në “Niko Dovana për këtë sezon, që erdhi për shikuesit në ekranin e RTSH(RTSH1 dhe RTSH Sport).
Sfida nisi me një ndërprerje të dritave në dy momente dhe një goli të shënuar me penallti nga Kis mes tyre. Durrsakët e rritën ritmin me kalimin e minutave dhe në pjesën e dytë vendosën barazpeshën me Zogos, ndërsa Boçi dhe Umejiego kompletuan përmbysjen.
Me këtë fitore, Teuta ngjitet në kuotën e 4 pikëve(1 fitore, 1 barazim). Ndërkohë, Tirana ndodhet në fund me 0 pikë(2 humbje).
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