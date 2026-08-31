Cagliari-Inter 0-1, Chivu: Ndeshje të tilla, nëse nuk i mbyll…
Interi nuk gabon, duke iu përgjigjur Milanit dhe Juventusit me një fitore 1-0 në fushën e Cagliarit me golin e Calhanoglu. Trajneri i zikaltërve, Chivu u shpreh pas ndeshjes: “I vetmi zhgënjim është fundi i ndërlikuar i një ndeshjeje që fillimisht e dominuam dhe më pas e kontrolluam për periudha të gjata”
“Këto janë ndeshje ku nëse nuk i mbyll menjëherë, rrezikon të futesh në telashe. Ky është i vetmi zhgënjim. Por ne dinim si të duronim dhe kjo është gjithashtu e rëndësishme”.
“Ne ia vështirësuam jetën vetes,” vazhdon ai, “krijuam shumë, por në fund arritëm të vuajmë. Keqardhja është që nuk i shndërruam kaq shumë raste. Ende duhet të gjejmë formën tonë, veçanërisht për ata që u kthyen nga Kupa e Botës. Po i referohem Akanji, Calha-s, Lautaro-s. Thuram është qartësisht prapa. Fatkeqësisht, duhet të përqendrohemi në rifitimin e formës sonë. E vetmja mënyrë për ta bërë këtë është t’u japim këtyre lojtarëve kohë loje. Duhet të jemi më të saktë para portës”.
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