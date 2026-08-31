Tiranë 28°C · Pjesërisht vranët 31 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 85.63 ▲2.67%
ARI 4,485 ▼0.98%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,060 ▼ -0.24% ETH $2,442 ▼ -0.71% XRP $1.3646 ▼ -2.5% SOL $102.7500 ▼ -2.13%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 85.63 ▲2.67 % ARI 4,485 ▼0.98 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 85.63 ▲2.67 % ARI 4,485 ▼0.98 %
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
31 Aug 2026
Breaking
Rrezikonin të mbyteshin në ujërat e Spilles, shpëtohen mrekullisht 8 persona Transportuesit sot në protestë para Delegacionit të BE-së në Shkup PDK dhe Aleanca bllokojnë sërish hyrjen e Qeverisë, kësaj radhe u bashkohen edhe aktivistë nga Skënderaj e Istogu Teuta “përmbys” Tiranën, vjen fitorja e parë Cagliari-Inter 0-1, Chivu: Ndeshje të tilla, nëse nuk i mbyll…
Menu
Sporti

Tirana, trajneri Klafuriç: Luajtëm vetëm në 15 minutat e para

· 1 min lexim

Humba e dytë radhazi, Tirana bie në “Niko Dovana” përballë Teutës(3-1) në këtë javë të dytë të “Abissnet Superiore”. Trajneri i bardhebluve, Dean Klafuriç deklaroi për “Super Gol”: “Vetëm 15 minutat e para luajtëm modulin tonë, më pas nuk shkoi siç duhet. Në pjesën e parë kishim rezultat të mirë, por në të dytën nuk ishim shumë mirë”.

“E thashë se pas 15 minutave e humbëm modulin tonë, nuk luajtëm siç donim. Humbëm mundësi. është edhe një kundërshtar në fushë që po ashtu kërkon të fitojë dhe kjo ndodh. Duhet të jemi të përqëndruar te mënyra lojës sonë dhe ta shtyjmë atë. Sot ishte për 15 minuta dhe më pas në disa pjesë të ndeshjes, nuk e vazhduam deri në fund”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu