☁️
Tiranë 17°C · Vranët 22 April 2026
S&P 500 7,064 ▼0.63%
DOW 49,149 ▼0.59%
NASDAQ 24,260 ▼0.59%
NAFTA 91.39 ▲1.92%
ARI 4,763 ▲0.92%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
₿ CRYPTO
BTC $78,254 ▲ +2.9% ETH $2,406 ▲ +4.29% XRP $1.4505 ▲ +1.22% SOL $88.6200 ▲ +3.63%
22 Apr 2026
Breaking
Libani: Do të kërkojmë zgjatje të armëpushimit në takimin me Izraelin Trump: Irani “po shembet financiarisht” nga kriza në Hormuz Peshëngritje/ Kampionati Evropian në Batumi të Gjeorgjisë, “shkëlqen” Enkeleida Carja, vendos një tjetër rekord KSHZ-ja kërkon nga Ministria e Drejtësisë të përcakton listat e kandidaturave të pavarura Skandali në Fakultetin e Filozofisë në UKIM, Janevska: Nëse anulohen studimet, atëherë do të shfuqizohen edhe diplomat
Menu
Kosova

Themelohet Garda për Mbrojtjen e Natyrës dhe shënimin e Ditës së Tokës

· 2 min lexim

Kryeministri Albin Kurti deklaroi se mandatin e kaluar janë ndarë 10 milionë euro për ndërtimin e shtretërve të lumenjve.

Kështu tha ai në Ditën Botërore të Tokës, ku edhe është nënshkruar memorandumi mes Ministrisë së Mjedisit dhe Ministrisë së Punëve te Brendshme për themelimin e gardës për mbrojtjen e natyrës.

Kurti tha se garda është aleancë mes qytetarëve dhe shtetit.

“Pasuritë natyrore nuk janë të askujt veçmas por janë të gjithëve bashkë. Garda për mbrojtjen e natyrës është shprehje e ndryshimit të thellë. Një shtet që nuk është spektator por veprues. Pra, politika, veprime dhe masa paraprake duke mos pritur për reaksion ndaj dëmit që tashmë është shkaktuar”, ka thënë Kurti.

Se themelimi i gardës do të parandalojë shkeljet në mjedis, tha i pari i Punëve të Brenshme, Xhelal Sveçla.

“Garda për mbrojtjen e natyrës qe konkretizohet sot përmes vendimit të ministres dhe marrëveshjes së MPB-së dhe Ministrisë së Mjedisit është një nga mekanizmat qe parandalon shkeljet. Do të jemi në mbështetje të plote të të gjithë akterëve qe asnjë shkelje të mos mbetet pa u trajtuar”, tha ai.

Ndërkohë, ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli deklaroi se do të angazhohen mbi 100 gardianë në kuadër të gardës për të raportuar për shkeljet në natyrë. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu