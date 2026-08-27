Toronto Raptors do të tërheqin fanellën numër 7 të Kyle Lowry gjatë takimit me 76ers
Toronto Raptors njoftuan se do të tërheqin fanellën me numër 7 të Kyle Lowry gjatë sezonit 2026–27. Ceremonia do të mbahet pas ndeshjes së 10 janarit në Scotiabank Arena, kur skuadra ndeshet me Philadelphia 76ers.
Siç raporton Bleacher Report, Lowry përfundoi karrierën 20-vjeçare në NBA më 7 korrik, kur nënshkroi një kontratë njëditore për t’u tërhequr si lojtar i Raptors, klub me të cilin luajti nga 2012 deri në 2021. Zgjedhja e ndeshjes kundër Sixers është e përshtatshme, pasi Philadelphia ishte skuadra ku Lowry luajti dy sezonet e fundit të karrierës; ai gjithashtu është nga Philadelphia dhe ka luajtur në nivel kolegji për Villanovën. Një nga paraqitjet e tij të fundit me Sixers ishte në Toronto më 12 janar, kur luajti dy minutat e fundit të fitores së 76ers 115–102, pas thirrjeve të tifozëve të Raptors për ta ftuar në lojë.
Lowry u mor nga Raptors në një shkëmbim me Houston Rockets në korrik 2012 dhe pati rol kyç në transformimin e klubit në një konkurrent të përhershëm për play-off dhe në fitimin e titullit të NBA në sezonin 2018–19. Me Toronto ai u bë 6 herë All-Star në nëntë sezone dhe renditet në vendet e para të historisë së klubit për paraqitje (601 ndeshje), minuta (20,813), pikë totale (10,540), vjedhje topi (873) dhe triple-doubles (16).
Ky nderim vulos kontributin e tij në periudhën më të suksesshme të historisë së klubit: fanella e Vince Carterit me numër 15 mbetet i vetmi numër tjetër i tërhequr nga Raptors për një lojtar që ka luajtur për skuadrën, ndërsa numri 6 i Bill Russell u tërhoq për të gjithë ligën në 2022. Bleacher Report vlerëson se ceremonia e 10 janarit do të jetë një përkujtues i qartë i trashëgimisë së Lowryt për Toronto dhe për basketbollin kanadez.
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