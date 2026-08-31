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Maqedonia

Transportuesit sot në protestë para Delegacionit të BE-së në Shkup

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Transportuesit e organizuar nga shoqata e transportit vendas “Makam-trans” do të mbajnë sot një protestë nga ora 12 deri në 14 para selisë së Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, duke kërkuar zgjidhje për problemin e qëndrimit të kufizuar të shoferëve profesionistë në zonën Shengen.

Protesta është paralajmërim përpara takimit të nesërm të Grupit të Punës në Bruksel, nga i cili transportuesit presin një zgjidhje për statusin e tyre pasi përballen me probleme për shkak të rregullit 90/180 të BE-së, sipas të cilit shtetasit e vendeve të treta mund të qëndrojnë për një maksimum prej 90 ditësh në çdo periudhë 180-ditore.

Rreth 20 kamionë nga Shkupi do të parkohen në Delegacionin e BE-së në Shkup gjatë protestës, në prani të pronarëve të kompanive të transportit, shoferëve dhe punonjësve të tjerë nga disa pjesë të vendit.

Në të njëjtën kohë, protesta të transportuesve do të mbahen edhe në Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Mal të Zi.

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