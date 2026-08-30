Tiranë 29°C · Pjesërisht vranët 30 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▼0.16%
ARI 4,530 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,888 ▲ +1.05% ETH $2,503 ▲ +2.27% XRP $1.4202 ▲ +1.94% SOL $106.5600 ▲ +1.49%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
30 Aug 2026
Breaking
Aksident tragjik në Kurbnesh, një viktimë dhe dy të plagosur ‘Një partner i ngushtë’: BE ofron reagim të heshtur pasi Islanda refuzon bisedimet e pranimit Gjendet marihuanë gjatë bastisjes në një shtëpi në Gostivar Minnesota Lynx — Atlanta Dream, 30 gusht 2026: ndeshja në Gateway Center Arena George Lombard Jr. dëmtohet: Gjendja e rishtarit të Yankees pas daljes nga ndeshja ndaj Red Sox
Menu
Maqedonia

Gjendet marihuanë gjatë bastisjes në një shtëpi në Gostivar

· 1 min lexim

Gjatë një bastisjeje të realizuar në një shtëpi në Gostivar, policia ka gjetur marihuanë dhe dy lule.

Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), sot (30.08.2026), rreth orës 12:10, nëpunës policorë nga Zyra e Jashtme për Çështje Kriminalistike Gostivar, duke vepruar në bazë të urdhrit gjyqësor, kanë kryer bastisje në shtëpinë dhe ambientet ndihmëse të S.M. (33) nga Gostivari.

Gjatë bastisjes janë gjetur marihuanë dhe dy lule, ndërsa personi S.M. nuk është gjetur në shtëpi në momentin e ndërhyrjes.

Nga MPB bëjnë të ditur se po ndërmerren masa dhe veprime për zbardhjen e plotë të rastit, pas çka do të parashtrohet edhe parashtresa përkatëse. përcjell Zhurnal.mk .

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu