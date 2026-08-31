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Boterori

Tronditet Argjentina, Messi tërhiqet pas dy dekadash nga “albiceleste”, strategji apo…?!

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Tronditet Argjentina, Messi tërhiqet pas dy

Lionel Messi i thotë mjaft Argjentinës, duke i dhënë fund aventurës me Kombëtaren albiceleste.

Kapiteni legjendar i “Albiceleste” ka vendosur të mos jetë më pjesë e përfaqësueses, duke mbyllur një kapitull historik që zgjati për më shumë se dy dekada (që nga 2005).

Por a mund të jetë kjo një tjetër strategji si e vitit 2016 kur u shkëput për disa muaj përkohësisht pas 2 finaleve të Copa America të humbura? Koha do e tregojë, pasi Messi vijon karrierën te Inter Miami ku ndodhet nën kontratë deri më 2028.

Kujtojmë se Argjentina e ka impenjimin e radhës më të rëndësishëm Copa America 2028 që do mbahet në SHBA, pra pas gati dy vitesh, ndërsa është e kualifikuar automatikisht për Botërorin 2030 dhe Messit nuk do i duhet të bëjë udhëtime të stërmundimshme për miqësoret dhe mund të marrë dy vite pauzë, edhe pas dhimbjes për humbjen e babait para kohe.

Lajmi ka shkaktuar reagime të shumta në botën e futbollit, pasi Messi konsiderohet jo vetëm një nga futbollistët më të mëdhenj të historisë, por edhe një prej figurave më të rëndësishme në historinë e Kombëtares argjentinase.

Messi debutoi me ekipin e parë të Argjentinës në vitin 2005 dhe që prej asaj kohe u shndërrua gradualisht në liderin kryesor të skuadrës.

Në 198 paraqitje, ylli argjentinas ka shënuar 116 gola, duke u bërë golashënuesi më i mirë në historinë e përfaqësueses dhe lojtari me më shumë ndeshje të zhvilluara me fanellën e Argjentinës.

Gjatë karrierës së tij ndërkombëtare, 39-vjeçari ka fituar Copa América në vitin 2021, Finalissiman në vitin 2022 dhe trofeun më të madh, Kupën e Botës në Katar në vitin 2022. Ai gjithashtu ka marrë pjesë në gjashtë edicione të Kupës së Botës, duke lënë gjurmë të rëndësishme në historinë e turneut.

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