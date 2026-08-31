SeeNews: Lejet e ndërtimit rriten me mbi 30 për qind, 460 projekte të reja vetëm në tremujorin e dytë
Shqipëria dha 460 leje ndërtimi gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026, një rritje prej 30.7 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Të dhënat publikohen sot, më 31 gusht 2026, nga SeeNews, duke u mbështetur në statistikat paraprake të INSTAT.
Sektori i banesave vazhdon të dominojë tregun e ndërtimit. Nga 460 leje të miratuara gjatë periudhës prill-qershor, 331 i përkisnin ndërtesave rezidenciale, çka tregon se kërkesa për zhvillim të ri banimi mbetet e lartë.
Vlera e parashikuar e projekteve të miratuara arriti në rreth 16 miliardë lekë, ose afërsisht 201 milionë dollarë, duke u rritur me 13.2 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Edhe sipërfaqja totale e projekteve të aprovuara është zgjeruar. Sipas SeeNews, ajo arriti në 307,127 metra katrorë, 10.2 për qind më shumë se në tremujorin e dytë të vitit 2025.
Rritja e lejeve të ndërtimit vjen në një moment kur sektori i pasurive të paluajtshme vazhdon të jetë një nga pjesët më dinamike të ekonomisë shqiptare. Tirana dhe zonat bregdetare kanë përjetuar gjatë viteve të fundit një valë të fortë investimesh në ndërtime banimi, hotele dhe komplekse turistike.
Megjithatë, SeeNews thekson një rezervë të rëndësishme për cilësinë e statistikave. INSTAT ka bërë të ditur se të dhënat janë paraprake, pasi për të katërtin muaj radhazi nuk ka mundur të marrë të dhënat përkatëse nga Këshilli Kombëtar i Territorit.
Kjo mangësi është me rëndësi, sepse një pjesë e projekteve më të mëdha të ndërtimit dhe investimeve strategjike kalojnë pikërisht përmes institucioneve qendrore të planifikimit territorial. Për këtë arsye, shifrat përfundimtare mund të jenë më të larta se ato të raportuara aktualisht.
Rritja me mbi 30 për qind e numrit të lejeve konfirmon se ndërtimi mbetet një nga motorët kryesorë të aktivitetit ekonomik në Shqipëri, por njëkohësisht e mban të hapur debatin mbi ritmin e urbanizimit, çmimet e banesave dhe raportin mes zhvillimit të shpejtë të pasurive të paluajtshme dhe ekonomisë reale.
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