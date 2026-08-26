Tronditet përsëri Greqia, shqiptari vret gruan dhe më pas tenton flijimin! Mister motivet e krimit në familje, vajza e vikti
Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi, ku një tjetër grua shqiptare është vrarë pas një sherri në familje.
Mediat greke raportojnë se shqiptari, identiteti i të cilit nuk dihet, në malin Rodop të Kretës e goditi për vdekje gruan e tij me thikë dhe më pas u përpoq t’i jepte fund jetës së tij.
Sipas informacioneve paraprake, bëhet fjalë për një çift, prindër të dy fëmijëve. Po ashtu raportohet se ka qenë vajza e madhe e çiftit ajo që njoftoi Policinë Kombëtare Greke.
Gruaja u dërgua në spital, ku ndërroi jetë për shkak të plagëve të marra. Burri, i cili thuhet se është 58 vjeç, u vetëplagos me thikë.
Ai u dërgua në spital, ku po trajtohet nën mbikëqyrje. Incidentet midis çiftit u regjistruan përsëri në fillim të vitit 2022 në Heraklion të Kretës.
Gruaja më pas kishte ngritur padi kundër burrit të saj për kërcënim. Burri ishte arrestuar më pas në kontekstin e një ndalimi rrugor për dhunë në familje. Hetimet e policisë për rrethanat e sakta në të cilat ndodhi krimi janë në kulmin e tyre.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.