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Kronika

Tronditet përsëri Greqia, shqiptari vret gruan dhe më pas tenton flijimin! Mister motivet e krimit në familje, vajza e vikti

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dhe më pas

Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi, ku një tjetër grua shqiptare është vrarë pas një sherri në familje.

Mediat greke raportojnë se shqiptari, identiteti i të cilit nuk dihet, në malin Rodop të Kretës e goditi për vdekje gruan e tij me thikë dhe më pas u përpoq t’i jepte fund jetës së tij.

Sipas informacioneve paraprake, bëhet fjalë për një çift, prindër të dy fëmijëve. Po ashtu raportohet se ka qenë vajza e madhe e çiftit ajo që njoftoi Policinë Kombëtare Greke.

Gruaja u dërgua në spital, ku ndërroi jetë për shkak të plagëve të marra. Burri, i cili thuhet se është 58 vjeç, u vetëplagos me thikë.

Ai u dërgua në spital, ku po trajtohet nën mbikëqyrje. Incidentet midis çiftit u regjistruan përsëri në fillim të vitit 2022 në Heraklion të Kretës.

Gruaja më pas kishte ngritur padi kundër burrit të saj për kërcënim. Burri ishte arrestuar më pas në kontekstin e një ndalimi rrugor për dhunë në familje. Hetimet e policisë për rrethanat e sakta në të cilat ndodhi krimi janë në kulmin e tyre.

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