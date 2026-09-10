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Bota

Trump premton 5 mijë dollarë për amerikanët nëse republikanët fitojnë zgjedhjet e nëntorit

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Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se do t’i ofrojë çdo amerikani të rritur një pagesë prej 5,000 dollarësh, nëse republikanët fitojnë kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit.

Premtimi u bë gjatë një fjalimi në konventën e parë të Partisë Republikane në mes të një mandati presidencial. Trump nuk dha detaje mbi mënyrën se si do të zbatohej apo financohej plani, duke thënë vetëm se paratë do të duhej të shpenzoheshin në SHBA.

Zëvendëspresidenti JD Vance e ka lidhur propozimin me të ardhurat që administrata Trump ka mbledhur përmes tarifave.

Nëse do të zbatohej për rreth 270 milionë amerikanë të rritur, pagesa prej 5,000 dollarësh për person do t’i kushtonte qeverisë amerikane rreth 1.3 trilionë dollarë.

Premtimi ka shkaktuar reagime të ndryshme. Demokratët e kanë cilësuar atë si një “premtim bosh”, ndërsa kritikë të tjerë kanë ngritur pikëpyetje mbi ligjshmërinë dhe realizueshmërinë e planit.

Ideja u prit me duartrokitje të forta gjatë konventës, ndërsa Trump dukej se e shijoi reagimin e mbështetësve.

Plani vjen në një kohë kur çmimet në SHBA vijojnë të jenë një çështje e rëndësishme politike, ndërsa debati mbi ndikimin e tarifave dhe zhvillimeve ndërkombëtare në ekonominë amerikane mbetet në qendër të vëmendjes.

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