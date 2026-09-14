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Bota

Turqi, autoritetet vënë në shënjestër serialin e famshëm

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Seriali turk ” Kurtlar Vadisi ” (Lugina e Ujqërve), një nga prodhimet më të njohura dhe më popullore në historinë e televizionit turk, është vënë në shënjestër të autoriteteve, ndërsa prokurori ka kërkuar falje nga skenaristët dhe aktorët e serialit.

Në qendër të çështjes është vdekja e oficerit të inteligjencës turke, Kasif Kozinoglu , i cili vdiq në burg në vitin 2011. Vdekja e tij ka nxitur dyshime dhe teori konspiracioni për vite me radhë, me disa që e lënë të hapur mundësinë e përfshirjes së qarqeve gyleniste.

Arsyeja është një rastësi e çuditshme: në serial kishte një personazh, një drejtues të MIT-it, të quajtur Kasifoglou, për të cilin ishte lidhur një kontratë vdekjeje dhe përfundimisht u vra. Vetëm tre ditë më vonë, në jetën reale, agjenti i MIT-it, Kasif Kozinoglou, u gjet i vdekur.

Edhe elementë individualë që u shfaqën në serial janë gjetur nën mikroskop. Në një skenë kishte një varr me emrin “Erdogan”, ndërsa në një rast tjetër një targë makine përmbante shkronjat “FG”, të cilat disa i interpretuan si një referencë për Fethullah Gylenin.

Rasti i regjisorit të serialit, i cili u largua në vitin 2015, është gjithashtu interesant. Në atë kohë, ai kishte deklaruar në mënyrë karakteristike: “Unë u largova. Nuk mund ta them arsyen. Do ta mbaj deri në varr”. Kjo deklaratë tani është rikthyer në qendër të vëmendjes.

Si pjesë e hetimit, po merret në pyetje edhe kameramani që kishte regjistruar pamjet nga arrestimi i agjentit të vërtetë të MIT-it , Kasif Kozinoglou.

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