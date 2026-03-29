S&P 500 6,369 ▼1.67%
DOW 45,167 ▼1.73%
NASDAQ 20,948 ▼2.15%
NAFTA 99.64 ▲5.46%
ARI 4,524 ▲2.62%
EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
BTC $67,013 ▲ +1.26% ETH $2,015 ▲ +1.24% XRP $1.3391 ▲ +0.94% SOL $83.0300 ▲ +0.41%
Intervista që e vuri në vështirësi Ramën Berisha: Protesta e opozitës, në 17 prill Lufta ndaj Iranit hyn në muajin e dytë, Houthis hapin një front të ri kundër Izraelit Irani hap ngushticën e Hormuzit për anijet pakistaneze, në një gjest te vullnetit te mire Edhe njëherë për varkarin e Enverit
UEFA: Fotoja e Javës, festimi i golit nga Muslija i Kosovës

UEFA ka përzgjedhur momentin e festimit të golit nga Florent Muslija si foton më të bukur të javës.

UEFA ka postuar në “X” foton e gëzimit për golin e shënuar nga Muslija, i cili në minutën e 60′ shënoi golin e 3-të për Dardanët, duke iu prishur festën vendasve dhe duke ndezur festën për Kosovën.

Kjo foto e vendos Kosovën në qendër të vëmendjes së futbollit evropian. Mbrëmjen e së enjtes Kosova dhuroi spektakël në Sllovaki duke shënuar 4 gola dhe duke i rrëmbyer vendasve fitoren dhe ëndrrën amerikane për në Botëror.

Kreshnik Hajrizi pak minuta pas Muslijes e çoi rezultatin në 4-2 kundër Sllovakisë në minutën e 72′ duke e gjetur portierin të papërgatitur. Strelec në minutën e 94′ shënoi golin e 3-të për vendasit.

Pas kësaj fitoreje Kosova do të përballet me Turqinë të martën e 31 marsit në “Fadil Vokrri” të Prishtinës, për të synuar Botërorin 2026 (SHBA, Meksikë, Kanada).

