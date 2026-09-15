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Mali i Zi

Ulqin: Prindërit ia shpjeguan presidentit Milatoviq pse fëmijët e tyre ende nuk shkojnë në shkollë

Trembëdhjetë nxënës të klasës së parë në shkollën 'Maršal Tito' ende nuk ndjekin mësimin, sepse prindërit kërkojnë mësues të shkolluar në gjuhën ku do të jepet mësimi.

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Presidenti Jakov Milatoviq gjatë vizitës në shkollën 'Maršal Tito' në Ulqin (Foto: Samir Adrović/Vijesti)

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, gjatë vizitës së punës në Ulqin u prit nga një grup prindërish të nxënësve të klasës së parë, të cilët ende nuk ndjekin mësimin — edhe pse viti shkollor ka nisur prej kohësh.

Fjala është për 13 nxënës të shkollës fillore “Maršal Tito” në Ulqin, të regjistruar në degën në gjuhën malazeze. Prindërit e tyre nuk pajtohen me drejtimin e shkollës se kush duhet t’u mësojë shkronjat e para fëmijëve. Ata kërkojnë një mësues që plotëson të gjitha kushtet ligjore dhe zotëron gjuhën standarde CSBH në nivelin e nevojshëm për punë me klasën e parë.

Mësuesja e caktuar për klasën, sipas prindërve, ka përfunduar shkollimin në gjuhën e saj amtare shqipe dhe posedon vetëm një certifikatë njohjeje të gjuhës malazeze. Një nga prindërit, Anela Spičanović, ia shpjegoi drejtpërdrejt problemin presidentit Milatoviq. Prindërit i janë drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe inspekcionit arsimor, i cili ka marrë dokumentacionin — por ata ende nuk kanë asnjë informacion zyrtar se kur dhe në çfarë kushtesh do të nisin mësimin fëmijët.

Milatoviq tha se nuk është kompetent për çështjen e njohjes së gjuhës, por premtoi se do t’i drejtohet Ministrisë që sot për të kërkuar përgjigje. Prindërit theksuan se kërkesat e tyre nuk janë politike, kombëtare apo fetare: “Nuk na intereson nëse mësuesja është ortodokse, myslimane apo katolike, shqiptare apo malazeze… E vetmja matëse është të jetë e shkolluar për atë që duhet t’u mësojë fëmijëve tanë.”

Ndërkohë, drejtoresha e shkollës Ferida Hajdinaga tha se të hënën është shpallur konkurs për vendin e mësuesit/es së arsimit fillor në gjuhën malazeze dhe se gjithçka është bërë në përputhje me ligjin. Për shkak të mungesës së kuadrit, klasës së parë i është caktuar për një muaj një mësuese me njohuri të gjuhës malazeze — gjë që, sipas saj, është në përputhje me ligjin, sepse arsimi fillor është i detyrueshëm.

Milatoviq ishte në vizitë pune në Ulqin, ku vizitoi shkollat “Boško Strugar” dhe “Maršal Tito”, si dhe shkollën e mesme “Bratstvo-jedinstvo”.

Presidenti Jakov Milatoviq gjatë vizitës në shkollën 'Maršal Tito' në Ulqin
Presidenti Jakov Milatoviq gjatë vizitës në shkollën ‘Maršal Tito’ në Ulqin (Foto: Samir Adrović/Vijesti)

Burimi: Vijesti

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