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01 Aug 2026
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MADRID – Sánchez akuzon disa vende të BE-së për mungesë solidariteti ndaj Spanjës “Uniteti i UEFA-s bëri diferencën”, Duka flet pasi Infantino u tërhoq nga plani për privatizimin e garave të FIFA-s Raporti i IKKL-së për krimet e Serbisë, Haxhiu: Dokumentimi nuk është vetëm detyrë institucionale, por edhe obligim moral ndaj viktimave dhe brezave që vijnë Protesta si shpresa e fundit në një vend të bllokuar! VLEN: Vazhdojmë të ndërtojmë politika që sjellin dinjitet për çdo familje
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“Uniteti i UEFA-s bëri diferencën”, Duka flet pasi Infantino u tërhoq nga plani për privatizimin e garave të FIFA-s

· 3 min lexim
nga plani për

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe njëherazi zëvendëspresident i UEFA-s, Armand Duka, ka reaguar pas vendimit të FIFA-s për t’u tërhequr nga plani për shitjen e një pjese të të drejtave të saj te investitorë privatë.

Përmes një deklarate publike, Duka e ka mirëpritur tërheqjen e FIFA-s nga ky projekt, duke e cilësuar atë si një hap pozitiv. Megjithatë, ai thekson se e gjithë situata ka ngritur pikëpyetje serioze mbi mënyrën e qeverisjes së futbollit në nivel ndërkombëtar.

“E mirëpres vendimin e fundit të FIFA-s për t’u tërhequr nga plani për shitjen e një pjese të të drejtave të FIFA-s te investitorë privatë. Megjithatë, zhvillimet që shoqëruan këtë proces kanë ngritur në mënyrë të pashmangshme pikëpyetje serioze mbi integritetin, transparencën, llogaridhënien dhe qeverisjen e futbollit, çështje që do të duhet patjetër të adresohen”, shkruan Duka.

Presidenti i FSHF-së nënvizon se vendimet që prekin të ardhmen e futbollit duhet të bazohen gjithmonë në standardet më të larta të transparencës, qeverisjes së mirë dhe përgjegjshmërisë institucionale, duke i cilësuar këto si parime themelore për mbrojtjen e integritetit të lojës.

Në deklaratën e tij, Duka shpreh edhe mbështetjen e plotë për qëndrimin e UEFA-s, duke bërë të ditur se do të vijojë të punojë së bashku me drejtuesit e federatave të tjera evropiane për të garantuar që situata të tilla të mos përsëriten.

“Mbështes plotësisht qëndrimin e UEFA-s. Së bashku me UEFA-n dhe kolegët e mi, presidentët e federatave kombëtare, do të punoj ngushtë për të siguruar që mësimet e nxjerra nga kjo situatë të përkthehen në hapa konkretë dhe të vendosen mekanizmat e nevojshëm për të parandaluar përsëritjen e rasteve të ngjashme në të ardhmen”, thekson ai.

Në përfundim, zëvendëspresidenti i UEFA-s vlerëson unitetin e federatave evropiane si faktorin kyç që ndikoi në tërheqjen e FIFA-s nga ky plan.

“Edhe një herë u dëshmua se uniteti është vlera jonë më e madhe. UEFA tregoi sërish se, kur të gjithë aktorët e futbollit flasin me një zë të vetëm dhe qëndrojnë të bashkuar, gjithmonë mund të gjendet rruga e duhur”, përfundon deklarata e Armand Dukës.

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