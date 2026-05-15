Ushtria izraelite paralajmëron të evakuuohen zonat në Tir të Libanit
Ushtria izraelite u bëri thirrje banorëve të disa ndërtesave në qytetin jugor libanez të Tiros që të evakuohen menjëherë përpara sulmeve të planifikuara në zonë.
“Një paralajmërim urgjent për banorët e Libanit, veçanërisht për banorët e qytetit të Tiros… ju ndodheni pranë infrastrukturës terroriste të Hezbollahut kundër së cilës IDF po përgatitet të veprojë”, tha zëdhënësi i ushtrisë në gjuhën arabe, Avichay Adraee, në emisionin X.
“Ju bëjmë thirrje që të distancoheni menjëherë nga këto ndërtesa dhe strukturat përreth dhe të largoheni të paktën 300 metra prej tyre”, thuhej në postim, së bashku me një hartë që identifikonte vendet.
