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10 Sep 2026
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Dogana paralajmëron: 430 euro është kufiri pa taksa për mallrat personale në aeroport VARSHAVË – Polonia: Nëse Rusia sulmon Baltikun, do të kërkojmë menjëherë Nenin 5 të NATO-s FOKUS – BQE-ja rrit normën bazë të interesit në 2,5%, shkak inflacioni nga lufta me Iranin Aaron Judge i Yankees i pakënaqur me zëvendësimin e hershëm pas rikthimit: ‘Lodha vetëm gjysmën e ndeshjes’ Macklin Celebrini pozon për kopertinën e The Hollywood Reporter së bashku me aktorin Belmont Cameli
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Bota

VARSHAVË – Polonia: Nëse Rusia sulmon Baltikun, do të kërkojmë menjëherë Nenin 5 të NATO-s

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Nëse Rusia

VARSHAVË, 10 shtator /ATSH -ANSA/ – Nëse Rusia do të sulmonte një nga vendet baltike, Polonia duhet të ishte vendi i parë që do të kërkonte aktivizimin e Nenit 5 të NATO-, deklaroi ministri polak i Mbrojtjes, Władysław Kosiniak-Kamysz, në një intervistë gjatë Forumit të 35-të Ekonomik të Karpaczit.

Ministri tha se, në një situatë të tillë, do t’i paraqiste menjëherë qeverisë dhe presidentit polak kërkesën për aktivizimin e klauzolës së mbrojtjes kolektive të Aleancës.

Sa i përket rolit të forcave të armatosura polake, Kosiniak-Kamysz sqaroi se, pas aktivizimit të Nenit 5, detyrat e ushtrisë polake do të përcaktoheshin nga komanda e forcave aleate të NATO-s.

Ministri theksoi gjithashtu se Varshava duhet të jetë e gatshme të ofrojë ndihmë edhe në mënyrë dypalëshe, edhe në rast se Neni 5 nuk do të aktivizohej menjëherë. / os/

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