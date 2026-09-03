Vatrat aktive të zjarrit të përqëndruara në Dibër, ja si vijon situata në vend
Ministria e Mbrojtjes ka vijuar informimin e saj rreth situatës së zjarreve në vend duke raportuar se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 27 vatra, prej të cilave 3 mbeten aktive, 4 janë nën mbikëqyrje dhe 3 janë shuar plotësisht.
Vatrat kryesore aktive janë të përqendruara në qarkun Dibër: në Vajkal të Bulqizë, ku zjarri ka përshkuar mbi 18 hektarë, Mat, ku zjarri vijon në një sipërfaqe të konsiderueshme pyjore. Riaktivizimi i zjarrit nga era e fortë e ka orientuar atë drejt fshatrave Mallunxë dhe Lis.
Në Dajt-Qafë Priskë situata vijon të jetë problematike, por pa rrezik për zonat e banuara.
Nën mbikëqyrje janë gjithashtu vatrat në Qafën e Lugut-Vithkuq, malin e Qukësit–Prrenjas dhe Iballë-Fushë-Arrëz, ku kjo e fundit ndodhet në terren shumë të vështirë dhe ndërhyrja është kryer nga ajri.
Në operacionet e shuarjes janë angazhuar gjithsej 292 forca operacionale dhe 26 automjete zjarrfikëse, ndërsa Forcat e Armatosura kanë mbështetur operacionet me 80 efektivë dhe 3 helikopterë.
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