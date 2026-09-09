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VIDEO/ Kjo Barcelonë është si “Disneyland”, e nis Championsin me spektakël! Shkatërron me një ‘pesëshe’ Feyenoord

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Barcelona e ka nisur në mënyrën më të mirë aventurën e saj në Champions League, duke mposhtur Feyenoord me shifrat e thella 5-1.

Katalanasit e zhbllokuan shumë shpejt sfidën, teksa Raphinha realizoi pas vetëm tre minutash lojë. Braziliani ishte protagonist edhe në pjesën e dytë, duke shënuar golin e tij të dytë personal dhe të tretin për Barcelonën.

Në pjesën e parë, Karim Adeyemi dyfishoi avantazhin e skuadrës së Hansi Flick me një goditje të saktë në këndin e largët. Feyenoord pati disa tentativa për të reaguar, por nuk arriti të gjente rrjetën.

Pas pushimit, Barcelona vazhdoi dominimin. Raphinha shënoi sërish pas një asistimi të Pedrit, duke e çuar rezultatin në 3-0. Feyenoord mendoi se kishte gjetur golin e shpresës me Nacho Ferri, por VAR e anuloi për pozicion jashtë loje.

Më pas ishte radha e Lamine Yamal, i cili realizoi nga goditja e dënimit për 4-0. Feyenoord gjeti golin e nderit me Sem Steijn, por Barcelona reagoi menjëherë.

Në minutat e fundit, Gabriel Jesus, i aktivizuar nga stoli, shënoi golin e pestë pas një shërbimi të Yamalit dhe vulosi fitoren spektakolare 5-1.

Në takimin tjetër, gjermanët e Shtutgartit kanë fituar 3-1 takimin ndaj Viking.

REZULTATET:

Barcelona 5-1 Feyenoord

Raphinha 3’, 57′, Adeyemi 22’, Yamal 77′, Jesus 85′ / Steijn 82′

Shtutgart-Viking 3-1

Goli i Jesus (Video)

Goli i Steijn (Video)

Goli i Yamal (Video)

Goli i dytë i Raphinhas (Video)

Goli i Adeyemit (Video)

Goli i parë i Raphinhas (Video)

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